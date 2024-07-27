TOYOTA北美「唯一第5代油電系統生產基地」！西維吉尼亞開始投產

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 近日於該公司位於美國西維吉尼亞州的 Toyota West Virginia 工廠開始生產第五代油電複合動力系統的整合式驅動器 (transaxle)。

▲Toyota 近日於該公司位於美國西維吉尼亞州的 Toyota West Virginia 工廠開始生產第五代油電複合動力系統的整合式驅動器 (transaxle)，為 Toyota 在北美唯一的生產此零件的地點。

本次 Toyota West Virginia 所生產的整合式驅動器 (transaxle)，為 Toyota 在北美唯一的生產此零件的地點，供應該廠重要的兩款產品－美規 Camry 及 Corolla Cross 車系使用，成為 Toyota 推廣電動化產品線策略的重要進展，也象徵著 Toyota 在 2021 年及 2022 年間共投資超過 3 億美元 (約合新台幣 98.3 億元) 的具體成果。

▲全新第九代 Camry Hybrid 採用第五代油電複合動力系統。

目前 Toyota West Virginia 擁有 2,000 多位員工，該製造廠在過去 28 年間已捐贈超過 1,000 萬美元 (約合新台幣 3.28 億元) 予當地的慈善事業。而 Toyota 為了深化在北美市場的穩定發展，並期望能提供當地消費者更合適且優異的產品，從 2021 年迄今便對美國的製造業務投入超過 186 億美元 (約合新台幣 6,097.4 億元)，其中在引擎與傳動系統製造的投資也佔有 20 億美元 (約合新台幣 655.6 億元)。

▲圖為美規 Corolla Cross，在 Hybrid 車型中也採用第五代油電複合動力系統。

Toyota West Virginia 總裁 David Rosier 表示，該製造廠為於 Toyota 電動化的前線，而肩負第五代油電複合動力系統零件的製造任務，代表團隊的專業、技術與決心都受到肯定，可提供消費者最高品質的產品。

西維吉尼亞州長 Jim Justice 指出，該州為 Toyota 所取得的成就感到無比驕傲，Toyota 對西維吉尼亞州的承諾意義重大，讓該州處於技術創新的前沿，期待大家能朝向更高的目標前進，非常感謝 Toyota 對西維吉尼亞州的信任，以及對經濟發展的正面影響。