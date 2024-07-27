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折合新台幣227.7萬起！Lucid Air電動車新年式開賣　1度電可跑8KM

圖文／7Car 小七車觀點

Lucid Group, Inc. 日前發表 2025 年式 Lucid Air 車系，編成與建議售價分為 Pure (69,900 美元起，約合新台幣 227.7 萬元起)、Touring (78,900 美元起，約合新台幣 257 萬元起) 及 Grand Touring (110,900 美元起，約合新台幣 361.3 萬元起)。

▲Lucid Group, Inc. 發表 2025 年式 Lucid Air 車系，編成與建議售價分為 Pure (69,900 美元起，約合新台幣 227.7 萬元起)、Touring (78,900 美元起，約合新台幣 257 萬元起) 及 Grand Touring (110,900 美元起，約合新台幣 361.3 萬元起)。

2025 年式的 Lucid 車系中，Air 車型配置 84kWh 容量的電池模組，搭配全新升級的熱泵及資訊娛樂系統，在美國環保署 EPA 測試標準下具備 420 公里 (約 676 公里) 的續航里程，平均每度 (kWh) 電力可行駛超過 8 公里。Lucid 車系的熱泵最早搭載於 Air Sapphire 車型上，後續於 2024 年式的 Grand Touring 車型中配置，如今已成為全車系的標準配備，可在寒冷天氣下運用電能驅動系統與電池廢熱，供應車內的暖氣系統，有效節省能源消耗。

▲Air 車型配置 84kWh 容量的電池模組，搭配全新升級的熱泵及資訊娛樂系統，在美國環保署 EPA 測試標準下具備 420 公里 (約 676 公里) 的續航里程，平均每度 (kWh) 電力可行駛超過 8 公里。

而 2025 年式 Lucid 車系升級的新版控制硬體架構，具有較過去增強 3 倍的運算能力，以及加大 2 倍的記憶體容量，使得車內資訊娛樂系統的操作流暢性得以提升，此外也將 DreamDrive Premium 先進駕駛輔助系統列為全車系的標準配備，帶來包括 3D 環景監控與盲點顯示等功能。另外在 Air Grand Touring 車型中，還升級標準配備了 SurrealSound Pro 音響系統。

▲2025 年式 Lucid 車系將 DreamDrive Premium 先進駕駛輔助系統列為全車系的標準配備，帶來包括 3D 環景監控與盲點顯示等功能。

Lucid 執行長兼技術長 Peter Rawlinson 表示，2025 年式的 Lucid Air 透過技術進步來鞏固了其市場技術領導地位，特別是 Pure 車型達到前所未有的能源效率，僅需更少的電力便可行駛更遠的距離，可降低電池組容量的需求，進而減少對原物料的依賴，也能在充電時減輕公共電網的負擔。

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