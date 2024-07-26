重機展／三陽開啟賣車模式　主打「24.8萬劍齒虎」、展期優惠超殺

▲三陽展區開啟賣車模式，此次主打「劍齒虎」ADXTG，同時全車系大型重型機車也有萬元購車金、展期限定贈禮。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

2024重機展熱烈開跑，此次SYM三陽開啟「賣車模式」，不但主打甫上市的黃牌跨界重機「劍齒虎」ADXTG，明（27-28）日還提供試乘體驗。另外，三陽也針對大型重機全車系祭出萬元購車金優惠，車展期間購買指定車款再贈行李箱、行車記錄器與啟動好禮，還有機會抽1,000元禮券。

▲三陽現場也展出新一代DRGBT。



三陽展區此次主打全新跨界重機ADXTG，提供三陽購車金30,000元（直扣）、30期0利率，啟動探索價248,000元，車展期間除了可抽1,000元禮券，領牌後再贈野餐墊、70周年保溫杯／毛巾與登山帽。ADXTG採固鎖式引擎、全新開發的399c.c.水冷單缸引擎，具有35匹／3.8公斤米扭力，同時還採雙平衡軸、可變汽門系統、濕式多板離合器、鏈條傳動等設計。

車展期間三陽大型重機全車系享萬元購車金，購買指定車款（MAXSYM、MAXSYM GT、JOYMAX Z+）再加贈50L SYM勁旅行李箱與行車記錄器。

▲重機展期間，購買SYM指定車款（MAXSYM、MAXSYM GT、JOYMAX Z+）再加贈50L SYM勁旅行李箱與行車記錄器。

2024國際重型機車展展出資訊

展出時間：7/26(五)-7/28(六)

7 月 26 日星期五 11:00-18:00

7 月 27 日星期六 10:00-18:00

7 月 28 日星期日 10:00-17:30

展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)

售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元

1. 現場實體購票

2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）

3. 全家 FamiPort 售票系統

