BMW公開「新世代M5性能套件」！滿滿碳纖維加持競技氣息更濃烈

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 原廠近年來都會針對旗下 M 車款推出專屬的空力套件供消費者選配，近日官方正式公開 G90 世代 M5 M Performance 套件，以 M Carbon 套件為基礎之下，應用更多的碳纖維飾件，提升視覺衝擊力的同時優化空氣力學以及輕量化表現。

▲BMW 公開 G90 世代 M5 M Performance 套件。

與大多數其它 M Performance 套件一樣，專為 G90 M5 開發的套件主要均由碳纖維材質製成。其中包括全新的兩件式 M Performance 碳纖維前下巴，可快速增強兩款車型的運動魅力。

碳纖維套件同樣在車側部位可以看到，提供了碳纖維後視鏡外蓋和車門底下的側裙套件。另外車主還可以選配沿著車身線條延伸的黑色彩繪，以及側門檻上的 M Performance 貼紙。而這次 M Performance 套件在車尾最引人注目的地方，莫過於下方的碳纖維擴散器，整體造型與車頭的進氣孔相呼應，搭配原本的寬體視覺上相當搶眼。車內方面由於 M5 已經搭載多項 M 款配備，不過原廠還是有提供 M Performance 腳踏墊來搭配。

動力性能上，最新的 G90 世代 M5 採用了源自 Le Mans 24 小時耐力賽 BMW M Hybrid V8 賽車的高性能混合動力技術。搭載 4.4 升 V8 雙渦輪增壓引擎搭配單電動馬達組成的插電式混合動力系統，綜效輸出達到 727 匹馬力，峰值扭力達到 1000 牛頓米，其中 4.4 升 V8 引擎的最大功率為 585 匹，馬達的功率則為 197 匹，電池模組容量大小為 14.8kWh。在純電模式下，其可行駛約 40 公里。變速箱部分採用的是 8 速 M Steptronic 自排變速箱，雖然車重達到 2,435 公斤，但 0-100km/h 加速僅需 3.5 秒，極速可達到 250km/h，若選配 M Driver 套件極速則提升至 305km/h。