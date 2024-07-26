重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

▲國際重型機車展今年再次於南港展覽2館盛大展開。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

2024國際重型機車展於今（26）日在台北南港展覽2館盛大展開，過去在五股工商展覽中心展出時就經常爆滿，去年首度移師至南港後人潮更加踴躍，到了今年規模進一步擴大，集結了22個機車廠牌，同時人身裝備與車用部品等周邊廠商也都在展中齊聚，為了吸引更多車迷到場賞車，大會也延續了「每天抽新車」的傳統，3天共會送出3部新車。

▲光陽帶來了全新的XCITING X350（上圖）與X-TOWN 250ST。

隨著重機展成為國內二輪界的一大盛事，各品牌也已經將此做為發表新車的重要舞台，今年YAMAHA台灣山葉就帶來了才剛全球發表的MT-09 Y-AMT自排版，KYMCO光陽則首次揭開了X-TOWN 250ST、以及XCITING X350兩款黃牌大羊的面貌，另外Aprilia摩托之星剛導入台灣市場的RS 457也現身會場，其他包括Kawasaki、Honda、Suzuki、Ducati、BMW、SYM三陽、Aeon宏佳騰也都帶來了各自的最新車款，讓車迷走一趟就能看好看滿。

▲Honda首次向車迷展出了搭載E-Clutch電子離合器科技的CBR650R（圖左）與CB650R。

除了各式新車外，騎士從頭到腳的所有裝備、以及愛車的各式用品，都有各領域的主流品牌在會中展出；值得一提的是，今年的「每天抽新車」獎項分別是YAMAHA YZF-R3、Suzuki V-Strom 250SX與CFMOTO 300SR，另外還有各式部品好禮，讓車迷們有得看有得騎又有得拿。

▲Suzuki也帶來了全系列機種，讓車迷可以近距離賞車試坐。

2024國際重型機車展展出資訊

展出時間：7/26(五)-7/28(六)

7 月 26 日星期五 11:00-18:00

7 月 27 日星期六 10:00-18:00

7 月 28 日星期日 10:00-17:30

展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)

售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元

1. 現場實體購票

2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）

3. 全家 FamiPort 售票系統