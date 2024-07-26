ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

▲重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲國際重型機車展今年再次於南港展覽2館盛大展開。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

2024國際重型機車展於今（26）日在台北南港展覽2館盛大展開，過去在五股工商展覽中心展出時就經常爆滿，去年首度移師至南港後人潮更加踴躍，到了今年規模進一步擴大，集結了22個機車廠牌，同時人身裝備與車用部品等周邊廠商也都在展中齊聚，為了吸引更多車迷到場賞車，大會也延續了「每天抽新車」的傳統，3天共會送出3部新車。

▲重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽帶來了全新的XCITING X350（上圖）與X-TOWN 250ST。

隨著重機展成為國內二輪界的一大盛事，各品牌也已經將此做為發表新車的重要舞台，今年YAMAHA台灣山葉就帶來了才剛全球發表的MT-09 Y-AMT自排版，KYMCO光陽則首次揭開了X-TOWN 250ST、以及XCITING X350兩款黃牌大羊的面貌，另外Aprilia摩托之星剛導入台灣市場的RS 457也現身會場，其他包括Kawasaki、Honda、Suzuki、Ducati、BMW、SYM三陽、Aeon宏佳騰也都帶來了各自的最新車款，讓車迷走一趟就能看好看滿。

▲重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda首次向車迷展出了搭載E-Clutch電子離合器科技的CBR650R（圖左）與CB650R。

除了各式新車外，騎士從頭到腳的所有裝備、以及愛車的各式用品，都有各領域的主流品牌在會中展出；值得一提的是，今年的「每天抽新車」獎項分別是YAMAHA YZF-R3、Suzuki V-Strom 250SX與CFMOTO 300SR，另外還有各式部品好禮，讓車迷們有得看有得騎又有得拿。

▲重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Suzuki也帶來了全系列機種，讓車迷可以近距離賞車試坐。

2024國際重型機車展展出資訊

展出時間：7/26(五)-7/28(六)
7 月 26 日星期五 11:00-18:00
7 月 27 日星期六 10:00-18:00
7 月 28 日星期日 10:00-17:30
展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)
售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元
1. 現場實體購票
2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）
3. 全家 FamiPort 售票系統

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：國際重型機車展重機機車摩托車HondaYAMAHASuzukiKawasakiKYMCO光陽SYM三陽

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

最新文章

重機展／光陽新跨界黃牌大羊曝光2024-07-26

奇瑞「新中型休旅」現身2024-07-26

重機展／歷年最大22車廠南港集結2024-07-26

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光2024-07-26

愛快羅密歐高性能房車休旅車登陸2024-07-26

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線2024-07-25

2024國際重機展7／26南港開跑2024-07-25

「LEXUS兩款全新休旅」將量產2024-07-25

愛車泡水4種水位高度判斷處置　2024-07-25

保時捷首奪「電動方程式世界冠軍」2024-07-25

熱門文章

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光2024-07-26

「LEXUS兩款全新休旅」將量產2024-07-25

愛快羅密歐高性能房車休旅車登陸2024-07-26

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見2024-07-25

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線2024-07-25

「TOYOTA雙生新休旅」化身小RAV42024-07-25

2024國際重機展7／26南港開跑2024-07-25

迷你「新三菱得利卡」變帥了2024-07-23

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

汽車「只保全險」颱風泡水沒賠2024-07-24

相關新聞

高雄奇景！雙載機車「車身全淹水裡」神騎15秒　網驚呼：快拜　

高雄奇景！雙載機車「車身全淹水裡」神騎15秒　網驚呼：快拜　

2024國際重機展「7／26南港開跑」！日系4大＋歐洲品牌再次齊聚

2024國際重機展「7／26南港開跑」！日系4大＋歐洲品牌再次齊聚

正忠路一排機車泡水！他目睹1台漂過去「騎士跟在後面」超慘

正忠路一排機車泡水！他目睹1台漂過去「騎士跟在後面」超慘

快訊／高醫前數十台機車超慘　遭強風追倒再泡入水中畫面曝　

快訊／高醫前數十台機車超慘　遭強風追倒再泡入水中畫面曝　

Suzuki「品牌首款電動車」東南亞亮相！預告2025年量產全球開賣

Suzuki「品牌首款電動車」東南亞亮相！預告2025年量產全球開賣

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

「LEXUS兩款全新休旅」將量產！有望打造品牌最便宜的電動車

「LEXUS兩款全新休旅」將量產！有望打造品牌最便宜的電動車

愛快羅密歐「高性能跑房車＆休旅車」進軍大陸！全球僅275＋175台

愛快羅密歐「高性能跑房車＆休旅車」進軍大陸！全球僅275＋175台

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線！總產量破10萬　未來以油電V8取代

賓利「最後1顆W12引擎」正式下線！總產量破10萬　未來以油電V8取代

「TOYOTA雙生新休旅」化身迷你小RAV4！1.2升動力搭上超帥氣外觀

「TOYOTA雙生新休旅」化身迷你小RAV4！1.2升動力搭上超帥氣外觀

2024國際重機展「7／26南港開跑」！日系4大＋歐洲品牌再次齊聚

2024國際重機展「7／26南港開跑」！日系4大＋歐洲品牌再次齊聚

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366