川崎「忍者H2氫燃料重機」展演！保留機械增壓、排放更環保

▲影片來源：Kawasaki



記者林鼎智／綜合報導

Kawasaki（川崎）原廠近日於鈴鹿賽道推出氫動力原型車，該車是以Ninja H2為基礎，透過重新改良的998c.c. 4缸機械增壓引擎，使其燃料由氫氣取代汽油，川崎目標在2030年初推出氫動力機種、並開始投入量產，以因應未來嚴苛的環保規範。

▲川崎推出H2氫燃料原型重機，該車經過改良，以氫氣取代汽油，最快2030年初就會推出氫動力機種。（圖／翻攝自Kawasaki，以下同）



川崎是在去年3月展開氫燃料原型車的計畫、今年初進行測試，並在近日於鈴鹿賽道上舉行的 Coca-Cola Suzuka 8小時耐力賽展演，除了重新修改機械增壓引擎，也設置了氫燃料罐與車載氫燃料供應系統，皆設置在後座，讓這款H2氫動力原型車看起來更加龐大。

▲川崎將氫氣罐、車載氫燃料供應系統皆放在車尾，使得車尾看起來更巨大。



川崎表示，這款H2氫動力原型車提供騎士在催油時的轟鳴聲與鼓動感，並且僅排放水與少量二氧化碳，更重要的是可避免如電動機車的續航里程與充電時間限制。

儘管該車還處於原型開發階段，但川崎也計畫在2030年初投入氫動力重機的量產計畫，不過仍須取決於各市場的法規與氫燃料基礎建設。