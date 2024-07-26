重機展／春風「26.7萬黃牌跨界重機」開賣　 2兒童越野電動車超Q

▲春風CFMOTO發表新跨界冒險重機450MT，首購特價267,000元。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

CFMOTO春風今（26）日在重機展發表「黃牌冒險跨界重機」450MT，新車共有藍／白、灰／黑2款車色，採449c.c.水冷雙缸引擎，首購特價267,000元。現場也展出眾多車款，其中還包括仿賽化的春風狒狒與2款兒童電動越野車CX-2E、CX-5E，相當吸睛。

▲新450MT首購特價26.7萬，另外還可選配前下檔泥板（2,280元）、原廠三箱（40,000元）。



春風450MT在去年米蘭車展發表，主打60%越野、40%鋪裝道路性能，具有獨立ABS開關、2段可收折後照鏡、上下可調風鏡（50mm無段調整），同時車架也採分離式搖籃設計、鉻鉬合金材質，具有輕量特色，儀表則採5吋TFT儀表、座高800-820mm、前21吋、後18吋鋼絲框，原廠也表示450MT坐墊經過優化，長途騎乘舒適性更好。

▲450MT具有60%越野、40％道路表現，具有獨立ABS開關、前倒叉、5吋TFT儀表等配備。



配備方面也不錯，採KYB 41mm前倒叉、後中置多連桿避震，皆20段可調，並標配ABS、TCS，採J.Juan前輻射對4活塞卡鉗。動力則為449c.c.水冷雙缸引擎，具42.2匹／8500rpm、4.28公斤米扭力／6,250rpm。另外也提供前下檔泥板（2,280元）、原廠三箱（40,000元）等選配項目。

▲2段可收折後照鏡設計相當適合越野車款。



▲450MT採449c.c.水冷雙缸引擎，具42.2匹／8500rpm、4.28公斤米扭力／6,250rpm。



除了發表450MT外，CFMOTO春風現場也展出具有仿賽整流罩的春風狒狒，以及兒童電動越野車CX-2E、CX-5E，現場也有各式旗下機種提供試跨，有興趣的車友把握機會。

▲現場也有仿賽化的春風狒狒展示車、兩款兒童電動越野車。

2024國際重型機車展展出資訊

展出時間：7/26(五)-7/28(六)

7 月 26 日星期五 11:00-18:00

7 月 27 日星期六 10:00-18:00

7 月 28 日星期日 10:00-17:30

展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)

售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元

1. 現場實體購票

2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）

3. 全家 FamiPort 售票系統