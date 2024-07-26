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三菱「全球戰略皮卡」推特仕版！採後驅自排設定、折新台幣86萬起

▲影片來源：Mitsubishi Motors Thailand

記者林鼎智／綜合報導

三菱（Mitsubishi）新一代越野皮卡Triton（部分市場車名為L200）在去年7月於泰國上市後，近日三菱也在當地推出「Triton Black Edition黑化特仕版」，並且僅採單一後輪驅動、自排變速箱配置，進一步擴大其陣容。

▲三菱Triton黑化特仕版。（圖／翻攝自Mitsubshi）

▲三菱在泰國推出Triton黑化特仕版，採單一2.4升柴油後驅、自排車型，未來也有望外銷其他市場。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）

Triton黑化特仕版只提供鑽石白、石墨黑兩款車色，包括後視鏡蓋、車門把手、尾門把手、18吋輪圈皆進行黑化處理，並在車側踏板、後保桿處以消光鈦搭配；車內則以黑內裝、白縫線形成強烈對比，標配9吋中控螢幕、駕駛輔助系統。

▲三菱Triton黑化特仕版。（圖／翻攝自Mitsubshi）

▲Triton黑化特仕版 。（圖／翻攝自Mitsubshi）

▲Triton黑化特仕版 。（圖／翻攝自Mitsubshi）

▲Triton黑化特仕版限定後驅、自排車型，當地售價自1,027,000泰銖，折合新台幣約86.2萬元起。

動力上，Triton黑化特仕版採2.4升柴油引擎、6速自排變速箱，並且為後輪驅動，最大馬力為181匹／43.8公斤米扭力。目前該車已在泰國上市，售價自1,027,000泰銖，折合新台幣約86.2萬元起，後續也有望外銷其他市場。

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