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29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

▲29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發。（圖／記者張慶輝攝）

▲Aprilia總代理摩托之星正式導入RS 457黃牌重機，台灣成為亞太最快導入市場。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

繼3月展開預購活動後，Aprilia台灣總代理摩托之星今（23）日於台中麗寶卡丁車場帶來全新RS 457，售價維持預購階段時的29.9萬起（黑紅為30.6萬），同時台灣也是亞太區第1個實車到港的市場；作為品牌最新雙缸黃牌輕跑車型，RS 457是同級當中唯一使用鋁質車架，造就出亮眼的馬力推重比，同時電控配備也最為完整，為初階到中階賽道玩家帶來充滿駕馭樂趣的全新選項。

▲29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發。（圖／記者張慶輝攝）

RS 457的外型沿襲Aprilia家族「三眼式」設計，並在多處融入空氣力學，不僅營造出亮眼的視覺效果，也能在高速騎乘時有效導引氣流；操作介面有能與智慧型手機連接的5吋全彩儀表，左右把手上的開關也都有背光功能，讓騎士在黑夜中也能精準操控。

▲29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發。（圖／記者張慶輝攝）

動力方面，RS 457搭載全新開發的457c.c.並列雙缸水冷引擎，可輸出47.6匹馬力與4.4公斤米扭力，配合6速變速箱並可選配AQS進退快排，而鋁製車架造就了僅175公斤的裝備重量，使RS 457在黃牌輕跑級距中有最佳的馬力推重比。

▲29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發。（圖／記者張慶輝攝）

在懸吊配備上，RS 457採用41mm倒立式前叉與後單槍中置避震（兩者預載皆可調），煞車則是前Bybre對4卡鉗配320mm浮動碟、後單活塞配220mm固定碟，前後輪尺寸分別為110/70-17與150/60-17；電控配備也是RS 457的一大亮點，除了後輪ABS可獨立關閉外，循跡防滑也有3段＋完全關閉等選項，再加上3種騎乘模式、電子油門等，都讓RS 457在同級中脫穎而出。

▲29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發。（圖／記者張慶輝攝）

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