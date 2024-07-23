又一經典車復活？Nissan高層曝「Silvia後驅跑車」將重返市場

▲Nissan高層近日透露，將推出新款Silvia，讓這款經典後驅跑車重返市場，定位、動力與售價都介於Z跑車與GT-R之間，圖為S14。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

又一經典車要復活？Nissan（日產）在下一代GT-R R36到來前，唯一的跑車產品僅有Z跑車，而隨著S15於2002年停產後，最近也傳出原廠有意讓Silvia重返市場，並且定位在Z與GT-R之間。

Nissan全球產品策略副總 Ivan Espinosa近日透露，將會推出一款新的Silvia，並提供極具吸引力的售價與出色動力。雖然內容還相當神秘，但新車的定位與售價將在Z與GT-R之間，馬力也會比Z跑車3.0升V6雙渦輪的400匹大，但低於GT-R的565匹。

▲S15在2002年停產，如今有望復活成為品牌第3款跑車產品，圖為S15。



不過，讓Silvia重返市場也得考量銷售利潤，預料該車將採全球戰略車款定位，透過大規模量產來降低成本。另外，目前也不確定Nissan是否會與其他車廠合作，循TOYOTA 86／Subaru BRZ、TOYOTA Supra／BMW Z4的合作方式降低成本。

值得一提的是，Nissan對於跑車產品一向非常「謹慎」，在Z跑車上市前，370Z就販售長達13年，而GT-R更歷經17年未曾大改款，也因此可以理解Nissan推出第3款跑車產品的猶豫。