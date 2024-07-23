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《消費者報告》公布「14款最佳電動車」名單！台灣大多買得到

▲縮圖。（圖／翻攝自各車廠）

▲《消費者報告》公布14款推薦電動車，其中大多數台灣皆有販售，十分有參考價值。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

美國知名市調機構《消費者報告》（Consumer Reports）公布「14款最佳電動車」推薦名單，其中豪華電動休旅由BMW iX拿下，同時也是評價最高的車款（84分，滿分為100），其他上榜的還有BMW i4（83分）、Hyundai IONIQ 6（83分）、KIA EV6（77分）等，所有車型皆為2024年式車款。

▲消費者報告14款推薦電動車。（圖／記者林鼎智製表）

▲《消費者報告》14款推薦電動車與得分。（圖／記者林鼎智製表）

《消費者報告》去年共測試了50款電動車，依各級距列出14款推薦電動車。在所有測試車中，以BMW iX的得分最高，但售價也較昂貴；《消費者報告》也提到，豪華電動車中BMW i4是最佳選擇，具有出色的製造品質、駕駛樂趣、續航力與動力表現。

▲2022 BMW iX電動休旅。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW i4 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW iX（上圖）與i4（下圖）皆獲得高分，在豪華電動休旅、豪華電動車級距中都受到肯定。

平價電動車方面，IONIQ 6則具備快充效率、安靜的車室與平穩輕快的加速性能，但也收到後座頭部空間壓迫、以及中控台上的車窗控制設計等缺點反應。5人座休旅部分，則由KIA EV6拿到最高77分，領先特斯拉唯一上榜的Model Y（72分），《消費者報告》名單中也有Nissan Ariya、福特Mach-E，後2款皆拿到70分，而唯一7人座電動休旅的KIA EV9，則拿到78分。

從《消費者報告》推薦的14款電動車中，除了KIA Niro EV與Genesis GV60外，其他車款在台灣也都有販售，值得參考。

▲KIA EV6 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV6在5人座電動休旅中得分最高。

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