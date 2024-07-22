IIHS公布8款休旅「倒車自動急煞」測試！Kuga、CR-V、森林人表現佳

▲影片來源：IIHS



記者林鼎智／綜合報導

IIHS美國公路安全保險協會公布8款中型休旅「倒車AEB自動急煞輔助」測試結果，這8款車包括福特Kuga（海外車名為Escape）、Honda CR-V、三菱Outlander、Subaru Forester、馬自達CX-5、TOYOTA RAV4、福斯Taos與現代Tucson等，其中7款車型表現良好，僅Hyundai Tucson獲得基本評價。

▲IIHS公布8款休旅車倒車AEB測試，其中僅Hyundai Tucson獲得Basic基本評分 。（圖／翻攝自IIHS，以下同）



IIHS針對倒車AEB系統以時速6.4km／h進行多達24次測試，透過不同的角度根據車輛避開物體、或在撞到物體時將車速煞到1.6km／h以下的次數來評判分數，評分標準包括Basic基本、Advanced進階與Superior優異。

▲這8款車中除了Taos、Outlander外，其他車款台灣也買得到。



IIHS提到，在4款獲得優異的車款中，福特KUGA在所有4種測試中都避免碰撞，僅有1次在10°倒車中撞到物體，而Forester則只有45°倒車發生碰撞，其他情境系統皆作動；至於CR-V與Outlander則分別在45°、10°時發生碰撞，但整體表現仍相當出色。

▲IIHS倒車AEB測試以不同角度、是否有減速、煞停避免碰撞來評分，並表示該功能可降低78%倒車事故發生率。



而在獲得Advaced評價的CX-5、RAV4、Taos方面，則在10°、45°倒車時皆發生撞擊、且沒有明顯減速，RAV4在3次測試中2次避免碰撞，並且有大幅減速的作動。表現較差的則是Hyundai Tucson，在不同測試中都未能減速或避免發生碰撞，不過仍會發出警示音提醒。