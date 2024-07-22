馬自達日規新年式CX-30升級　語音助理、後座離座警示系統上身！

▲日本馬自達推出新年式CX-30，主要升級後座離座警示系統、Amazon Alexa智慧助理、加熱座椅等配備。（圖／翻攝自Mazda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）日本原廠推出CX-30新年式車型，此次原廠除了更新車型外，也升級互聯服務功能與後座乘客離座警示，另外也提供黑色外觀套件選配，當地售價自2,759,900日圓-3,685,000日圓不等，折合新台幣約54.1萬-72.3萬元。

日規新CX-30共多達6款車型選擇，此次新年式也新增後座離座警示系統，可避免乘客離座後將行李、孩童或寵物遺留在車內。另外在影音系統中也新增Amazon Alexa智慧助理，提供更便利的語音控制，可進行空調、加熱座椅／方向盤、撥打／接聽電話、導航設定等。

▲日規CX-30針對Touring車型也增添座椅加熱功能，動力則同樣有1.8升柴油、2.0升汽油輕油電選擇。



新年式日規CX-30也在20S Touring與XD Touring等高階車型增添加熱座椅，提升乘坐舒適性。動力部分則同樣維持1.8升Skyactiv-D柴油引擎（130匹）、2.0升e-Skyactiv G汽油引擎+輕油電系統（156匹）。