ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

▲TOYOTA bZ3C大陸即將下線生產，有望成為台灣國產電車人選之一。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3C大陸即將下線生產，有望成為台灣國產電車人選之一。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA全新的bZ3C電動休旅大陸即將下線生產，為最後的上市進行籌備，而台灣和泰日前曾拋出國產電動車計劃，加上bZ3C也在台灣完成註冊相關，全新的bZ3C說不定就是和泰國產電動車計劃其中一環！

▲TOYOTA bZ3C大陸即將下線生產，有望成為台灣國產電車人選之一。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲bZ Compact SUV去年現身台北車展，也是國產化呼聲相當高車款，不過國外還尚未量產。

和泰拋出國產電動車計劃，不過都尚未定案車款，以豐田bZ家族電動車布局來看，bZ4X已經在台灣進口上市，而去年台北車展現身的bZ Compact SUV概念車還尚未量產，現今只有剛發表bZ3C、bZ3X最有新鮮感。

▲TOYOTA bZ3C大陸即將下線生產，有望成為台灣國產電車人選之一。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3C大陸即將下線生產，有望成為台灣國產電車人選之一。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲bZ3C、bZ3X都已在台灣完成註冊，為日後登台埋下伏筆。（圖／翻攝自智慧財產局）

事實上，bZ3C、bZ3X是TOYOTA與比亞迪合作的全新力作，分別由廣汽豐田握有bZ3X 7人座、一汽豐田則為bZ3C跑旅，已經確認進行市售量產，加上日前的bZ4X、bZ3，大陸豐田bZ電動車來到4款新車。

TOYOTA bZ3C、bZ3X目前是大陸專屬，不過近來台灣智慧財產局曝光註冊商標，為日後來台增添更多可能性，先前台灣和泰就透露評估國產電動車可能，也讓人相當好奇未來TOYOTA國產電動車身份來歷。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3Crown比亞迪bZ3C

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

馬自達日規新年式CX-30升級2024-07-22

「HONDA全新休旅」註冊曝光2024-07-22

「速霸陸全新油電」預計8月見2024-07-22

TOYOTA全新電動休旅即將量產開賣2024-07-22

TOYOTA Crown Sport台灣有機會導入2024-07-22

Nissan Ariya Nismo重返歐洲2024-07-21

小米推高性能電動車SU7 Ultra2024-07-21

經典法拉利F355加入碳纖維元素2024-07-21

保時捷Panamera GTS台灣開放訂購2024-07-21

南港重機展YAMAHA帶來MotoGP賽車2024-07-21

熱門文章

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」2024-07-20

TOYOTA Crown Sport台灣有機會導入2024-07-22

TOYOTA全新電動休旅即將量產開賣2024-07-22

小米推高性能電動車SU7 Ultra2024-07-21

經典法拉利F355加入碳纖維元素2024-07-21

Nissan Ariya Nismo重返歐洲2024-07-21

「TOYOTA新旗艦房車」開賣2024-07-15

「速霸陸全新油電」預計8月見2024-07-22

LEXUS「全新性能小休旅」發表2024-07-19

【周焦點】福斯、Skoda新車預告2024-07-20

相關新聞

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

行動電源「充電有禁區」！台電示警3件事千萬別做

行動電源「充電有禁區」！台電示警3件事千萬別做

Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

馬力上看1548匹！小米推「高性能電動車SU7 Ultra」挑戰綠色地獄

馬力上看1548匹！小米推「高性能電動車SU7 Ultra」挑戰綠色地獄

超過100萬美元！法拉利經典F355加入碳纖維元素　車身剛性提升23％

超過100萬美元！法拉利經典F355加入碳纖維元素　車身剛性提升23％

Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366