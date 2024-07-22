「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

▲TOYOTA bZ3C大陸即將下線生產，有望成為台灣國產電車人選之一。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA全新的bZ3C電動休旅大陸即將下線生產，為最後的上市進行籌備，而台灣和泰日前曾拋出國產電動車計劃，加上bZ3C也在台灣完成註冊相關，全新的bZ3C說不定就是和泰國產電動車計劃其中一環！

▲bZ Compact SUV去年現身台北車展，也是國產化呼聲相當高車款，不過國外還尚未量產。

和泰拋出國產電動車計劃，不過都尚未定案車款，以豐田bZ家族電動車布局來看，bZ4X已經在台灣進口上市，而去年台北車展現身的bZ Compact SUV概念車還尚未量產，現今只有剛發表bZ3C、bZ3X最有新鮮感。

▲bZ3C、bZ3X都已在台灣完成註冊，為日後登台埋下伏筆。（圖／翻攝自智慧財產局）

事實上，bZ3C、bZ3X是TOYOTA與比亞迪合作的全新力作，分別由廣汽豐田握有bZ3X 7人座、一汽豐田則為bZ3C跑旅，已經確認進行市售量產，加上日前的bZ4X、bZ3，大陸豐田bZ電動車來到4款新車。

TOYOTA bZ3C、bZ3X目前是大陸專屬，不過近來台灣智慧財產局曝光註冊商標，為日後來台增添更多可能性，先前台灣和泰就透露評估國產電動車可能，也讓人相當好奇未來TOYOTA國產電動車身份來歷。