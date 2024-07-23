TOYOTA「超省油入門MPV」大改款有變數！造假醜聞影響將延後問世

▲即將登場的新一代TOYOTA Roomy，明年問世恐無望。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本相當受歡迎的TOYOTA Roomy，原本傳出將在明年有新一代計劃，因受到大發Daihatsu造假醜聞波及，衝擊影響到不少集團小車開發進度，而TOYOTA Roomy就是其中之一，日本市場傳出想要看到新一代TOYOTA Roomy，恐待2026年之後。

TOYOTA Roomy在日本相當熱賣，打著輕巧、活潑、省油的形象擄獲不少人心，受歡迎程度甚至還另有Daihatsu Thor、Subaru Justy這兩位雙生兄弟車。現行款Roomy於2016年發表，時隔7年原本預計明年推出新一代，但卻受到集團造假醜聞衝擊，讓新一代問世時間產生變數。

▲下一台Roomy可能改由TOYOTA負責，並採用最新的省油油電。

原本新一代預計採用DNGA平台的TOYOTA Roomy，因大發造假醜聞，未來新 Roomy可能會改由TOYOTA親自操刀，動力預期有1.0升渦輪，將還另有豐田正夯的小車專用e-SMART HYBRID油電系統，搭上1.2升3缸引擎，油耗將有30km/L水準。

Roomy於2020年小改款時，取消腳踏式剎車，改成電子手剎車，下一代將換上新的多媒體螢幕系統，並保留好評的座椅機能規劃，別看Roomy小規小，乘載空間還是有不錯的表現。