ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「超省油入門MPV」大改款有變數！造假醜聞影響將延後問世

▲即將登場的新一代TOYOTA Roomy，明年問世恐無望。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲即將登場的新一代TOYOTA Roomy，明年問世恐無望。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本相當受歡迎的TOYOTA Roomy，原本傳出將在明年有新一代計劃，因受到大發Daihatsu造假醜聞波及，衝擊影響到不少集團小車開發進度，而TOYOTA Roomy就是其中之一，日本市場傳出想要看到新一代TOYOTA Roomy，恐待2026年之後。

TOYOTA Roomy在日本相當熱賣，打著輕巧、活潑、省油的形象擄獲不少人心，受歡迎程度甚至還另有Daihatsu Thor、Subaru Justy這兩位雙生兄弟車。現行款Roomy於2016年發表，時隔7年原本預計明年推出新一代，但卻受到集團造假醜聞衝擊，讓新一代問世時間產生變數。

▲即將登場的新一代TOYOTA Roomy，明年問世恐無望。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一台Roomy可能改由TOYOTA負責，並採用最新的省油油電。

原本新一代預計採用DNGA平台的TOYOTA Roomy，因大發造假醜聞，未來新 Roomy可能會改由TOYOTA親自操刀，動力預期有1.0升渦輪，將還另有豐田正夯的小車專用e-SMART HYBRID油電系統，搭上1.2升3缸引擎，油耗將有30km/L水準。

Roomy於2020年小改款時，取消腳踏式剎車，改成電子手剎車，下一代將換上新的多媒體螢幕系統，並保留好評的座椅機能規劃，別看Roomy小規小，乘載空間還是有不錯的表現。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字：TOYOTAMPV休旅車RAV4七人座SUV油電跨界SUVDaihatsuRoomy

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

凱迪拉克豪華4座電動敞篷亮相2024-07-23

Aprilia黃牌輕跑重機RS 457登台2024-07-23

消費者報告14款推薦電動車曝2024-07-23

「LEXUS LBX入門休旅」馬來西亞開賣2024-07-23

迷你「新三菱得利卡」變帥了2024-07-23

Honda「美規Odyssey」小改款2024-07-23

TOYOTA省油入門MPV大改款恐延後發表2024-07-23

台灣「Suzuki新手駕駛訓練營」全台開跑2024-07-23

改款「新Hyundai Tucson」售價公布2024-07-23

KIA EV6 GT小改款傳年底亮相2024-07-22

熱門文章

TOYOTA Crown Sport台灣有機會導入2024-07-22

改款「新Hyundai Tucson」售價公布2024-07-23

「HONDA全新休旅」註冊曝光2024-07-22

TOYOTA全新電動休旅即將量產開賣2024-07-22

奧迪最便宜電動休旅再添入門款2024-07-22

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」2024-07-20

「速霸陸全新油電」預計8月見2024-07-22

迷你「新三菱得利卡」變帥了2024-07-23

Honda「美規Odyssey」小改款2024-07-23

「LEXUS LBX入門休旅」馬來西亞開賣2024-07-23

相關新聞

雲林休旅車猛路邊撞貨車！一路推撞電桿...車頭冒白煙毀爛

雲林休旅車猛路邊撞貨車！一路推撞電桿...車頭冒白煙毀爛

「LEXUS LBX入門休旅」馬來西亞開賣！1.5升油電折合新台幣165萬

「LEXUS LBX入門休旅」馬來西亞開賣！1.5升油電折合新台幣165萬

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

Honda「美規Odyssey」小改款！影音科技升級、折合新台幣129萬起

Honda「美規Odyssey」小改款！影音科技升級、折合新台幣129萬起

改款「新Hyundai Tucson」售價公布！3動力可選　折合新台幣93萬

改款「新Hyundai Tucson」售價公布！3動力可選　折合新台幣93萬

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

改款「新Hyundai Tucson」售價公布！3動力可選　折合新台幣93萬

改款「新Hyundai Tucson」售價公布！3動力可選　折合新台幣93萬

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

奧迪「最便宜電動休旅」再添入門款！雙車型、折新台幣152萬超香

奧迪「最便宜電動休旅」再添入門款！雙車型、折新台幣152萬超香

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366