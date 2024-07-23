改款「新Hyundai Tucson」售價公布！3動力可選　折合新台幣93萬

▲北美開賣小改款新Hyundai Tucson，提供3種動力。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

於今年3月底北美小改款新Hyundai Tucson，近來正式揭開車型售價，北美小改款新Hyundai Tucson，提供3種動力、16款車型可選，入手價折合新台幣93萬起，台灣市場還要再等等，估計明年才會有導入消息。

▲入門採用2.5升自然進氣，其次為1.6升渦輪，1.6升PHEV為頂規配置。

小改款新Hyundai Tucson入手價28,355美金，折合新台幣93萬，相較舊款小漲755美金漲幅，動力選擇有2.5升自然進氣、1.6升渦輪、1.6升PHEV插電式油電，頂規的PHEV來到47,090美金，折合新台幣154萬。

▲外觀針對車頭整容，車尾則變化不大。

改款新Hyundai Tucson外觀著重於車頭整容，水箱護罩、燈組搭配呈現的珠寶華麗感保留，不過造型、燈組輪廓修飾的更加耐看，數量從原本單邊5顆LED改成4顆。

車尾變動不大，動力有1.6升渦輪、2.5升自然進氣與1.6升PHEV插電式油電，2.5升動力搭配8速變速箱，繳出187匹馬力，1.6升渦輪與PHEV採6速變速箱，分別繳出231匹與268匹綜效馬力。

▲相較於外觀，內裝升級幅度有感。

新Tucson內裝變化幅度頗大，空調介面出風口、方向盤、中控螢幕都換新，捨棄原本按鍵式排檔，改置方向盤撥桿排檔設計，採用由12.3吋數位儀錶連結至12.3吋的中控螢幕，營造相當未來的數位科技感。