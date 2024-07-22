「Infiniti旗艦休旅」換搭2.0升VC Turbo引擎　黑化套件變更帥！

▲美規Infiniti QX60新年式換搭2.0升VC Turbo渦輪引擎，捨棄原本3.5升V6動力，並增添黑化套件 。（圖／翻攝自Infiniti，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

美國Infiniti針對QX60旗艦休旅推出2025年式車型，此次取消了最強悍的3.5升V6引擎，改與QX50／QX55同樣搭載的2.0升VC Turbo可變壓縮比4缸渦輪動力，並增添黑化套件、配備升級等，北美售價自51,550美元起，折合新台幣約158.8萬起。

新QX60換搭2.0升VC Turbo可變壓縮比渦輪引擎、9速自排變速箱，具有268匹／39.5公斤米扭力，雖然馬力比V6引擎的295匹略小，但扭力則多了2.2公斤米，並同樣提供前驅、4驅車型選擇。

▲2.0升VC Turbo渦輪引擎具有268匹／39.5公斤米扭力，雖然馬力略比V6引擎小，但扭力、油耗表現也更好。



新QX60雖然馬力略降，但油耗表現卻更好，前驅與4驅車型的平均油耗都來到10.2km／L，比V6引擎來的節能。原廠還推出Black Edition Package黑化套件，包括20吋亮黑鋁圈、黑色車頂架、黑化水箱護罩／銘牌，並具有可發光廠徽功能，讓這款旗艦休旅更有運動感。

▲新25年式QX60同樣提供前驅、4驅選擇，北美售價自51,550美元起，折合新台幣約158.8萬起。



新年式QX60具有新款Keyless功能感應鑰匙、中階車型也升級標配BOSE音響（17支揚聲器），車內也都採12.3吋中控螢幕，並具有360°環景系統（具移動物偵測）、TSA交通號誌識別系統、ProPILOT駕駛輔助系統等。