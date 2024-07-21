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Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 近日宣布將於歐洲市場推出甫今年 1 月登場的 Nismo 首款量產電動作品 Ariya Nismo。

▲Ariya Nismo 將進軍歐洲市場。

Ariya Nismo 集結電動性能於一身，亦是 EV Nismo 的旗艦車型。外型設置上，Ariya Nismo 遵循其它 Nismo 車型的傳統，分別於前後保險桿、側裙換上 Skyline Nismo 專門開發的部品，同時具備新一代 Nismo 道路版車型的相同元素，如鮮紅色的裝飾以及 Nismo 徽飾，讓人一眼就能認出是一款 Nismo 車型。其前保險桿下方加入更向外延伸的定風翼，能有效增加下壓力並減少空氣阻力，有助於提升高速行駛時的穩定性。

車側部分則搭載 20 吋的 Nismo 專屬黑色輪圈，進一步提升運動氛圍。車尾則在後擋風玻璃上下緣加入擾流板設計，能夠提升車尾的下壓力。後保桿下方同樣有紅色線條和空氣分流器設計，值得一提的是此套件還在中央加入一組剎車燈，向 F1 賽車上的方形剎車燈致敬。

Ariya Nismo 是基於B9 e-4ORCE 車型升級而來，將最大輸出提升至320kW，並接受 Nismo 部門專屬的加速調校，實現愉悅而強勁的加速感受。此外，啟動獨有的 Nismo 駕駛模式其油門靈敏度將調整至最大，讓駕駛人體驗只有 Nismo 才能提供的敏捷加速感。

在國內市場方面，裕隆日產於 7 月初宣布正式展開線上預購，預計導入標準版與增程版車型，預售價格分別為新臺幣 169.9 萬元與新臺幣 189.9 萬元，今年配額僅 200 台。動力上，國內標準版與增程版分別提供 66kWh 及 91kWh 三元鋰電池組，標準版車型擁有 214hp 最大馬力及 30.6kg-m 峰值扭力，0-100km/h 加速時間為 7.5 秒，最大續航里程為 423 km (WLTP)；而增程版最大馬力輸出提升至 238hp，零百加速時間為 7.6 秒，續航力更可達 548 km (WLTP)。充電方面，適用的充電頭為市場主流規格：AC 慢充：SAE J1772 (Type1)；DC 快充：CCS1。最大可接受功率為 130kW，如使用支援 130kW 以上 DC 直流充電設備，以 91kWh 增程版為例，從電池充電狀態 (SOC) 20%-80% 僅需約 30 分鐘。

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