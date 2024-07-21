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YAMAHA參加南港重機展「MotoGP賽車再次來台」！還有自動演奏鋼琴

▲YAMAHA參加南港重機展「MotoGP賽車再次來台」！還有自動演奏鋼琴。（圖／翻攝自YAMAHA）

▲YAMAHA台灣山葉將在今年的國際重型機車展再次帶來MotoGP廠車YZR-M1。（圖／翻攝自YAMAHA）

記者張慶輝／綜合報導

隨著2024國際重型機車展即將於7／26在南港展覽二館盛大展開，YAMAHA台灣山葉機車近期也公布了今年的展台主秀，包括MotoGP工廠賽車YZR-M1將再次來台展演，以及2部最新概念電動機車也將首次來台，甚至還與台灣山葉音樂跨界合作，把全球最先進的自動演奏鋼琴也帶到場內，讓車迷親身感受YAMAHA強大的「科技樹」實力。

▲MotoGP／艾米利亞站最速報。（圖／翻攝自MotoGP官網）

▲YAMAHA現役法籍車手Fabio Quartararo在2021年騎乘YZR-M1拿下MotoGP世界冠軍。（圖／翻攝自MotoGP官網）

早在2019年國際重型機車展還在五股工商展覽中心時，台灣山葉就曾向日本母廠商借YZR-M1來台，這回將是實車第2次來台展演；法籍好手Fabio Quartararo曾在2021年騎乘此戰駒斬獲該年MotoGP世界冠軍，若再往前追溯，義大利知名車手「猴王」Valentino Rossi、以及西班牙好手「機器人」Jorge Lorenzo也分別拿下4次與3次世界冠軍，對車迷來說是不可錯過的緊繃展車之一。

▲YAMAHA參加南港重機展「MotoGP賽車再次來台」！還有自動演奏鋼琴。（圖／翻攝自YAMAHA）

▲看準了越野車款對續航力要求較低、且更講究低速控制精度，TY-E 2.1就此誕生。（圖／翻攝自YAMAHA）

在概念電動車方面，YAMAHA則帶來了TY-E 2.1與E-FV，由於越野摩托車對於續航力的要求相對低，卻又講究大扭力與低速的控制精度，所以在2018年時YAMAHA就推出了「更有樂趣的電動車」TY-E；而E-FV則是以TY-E的動力單元為基礎，並以「給家庭玩樂的迷你電動車」為開發方向，使玩家不須換檔，而是能專注在操控過程盡情玩樂。

▲YAMAHA參加南港重機展「MotoGP賽車再次來台」！還有自動演奏鋼琴。（圖／翻攝自YAMAHA）

▲與TY-E 2.1不同，E-FV是以「給家庭玩樂」為開發方向，儘管兩者使用相同動力。（圖／翻攝自YAMAHA）

除了「本業」的各式車款外，台灣山葉機車今年也特別與台灣山葉音樂跨界合作，將全球最先進的DC3X ENPRO自動演奏鋼琴帶進場內；過去車迷經常會把「YAMAHA科技樹點歪」掛在嘴邊，由於台灣山葉機車與台灣山葉音樂在國內分屬兩家公司，所以這次的跨界合作格外讓人期待。

▲YAMAHA參加南港重機展「MotoGP賽車再次來台」！還有自動演奏鋼琴。（圖／翻攝自YAMAHA）

▲台灣山葉機車與台灣山葉音樂跨界合作，將全球最先進的自動演奏鋼琴帶進南港重機展。（圖／翻攝自YAMAHA）

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