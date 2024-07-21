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Hyundai「性能鋼砲i30 N」新年式登場！以實際行動打破停產謠言

圖文／7Car 小七車觀點

雖然休旅車當道，但是韓國車廠 Hyundai 曾經承諾將持續經營中小型掀背車市場，並於今年第一季正式推出新年式改款 Hyundai i30 車系。近日，Hyundai 則是打破先前的謠傳，再進一步推出新款性能鋼砲 2025 年式 i30 N。

▲2025 年式 Hyundai i30 N 重返市場。

首先在外觀部分，2025 年式 i30 N 換上經過重新設計的前保險桿，導入新式的進氣孔造型，以及前後黑化廠徽、全新頭燈組等。其餘變動幅度不大，像是 Performance Blue 藍色塗裝、空力套件、大型尾翼與 19 吋輕量化鋁圈等都持續搭載。

內裝部分配備 10.25 吋數位儀表板，以及 10.25 吋觸控螢幕，並升級前後 USB-C 插孔、線上圖資更新以及更多駕駛輔助技術。除了標配前方預防碰撞系統之外，還較舊款車型新增十字路口對向交通監測，和與前方車輛保持距離的高速公路駕駛輔助進一步提高安全性。另外，方向盤上還新增一組紅色按鈕，可直接啟動「N Grin Shift」性能增強功能。

動力配置方面，i30 N 統一搭載 2.0 T-GDI 渦輪增壓直四汽油引擎，最大馬力擁有 276hp 的表現，最大扭力則達到 392Nm，並可選擇 6 速手排或 8 速自排變速箱；i30 N 具備了 Eco, Normal, Sport, and N mode 以及  N Custom 5 種駕駛模式，駕駛可依照需求自主切換，電腦就會主動調節避震阻尼、方向盤靈敏度以及油門反應，同時排氣聲浪也會經特別調校，可以讓周遭人物受到感染同樣沉浸在熱血的氛圍裡。

在國內市場方面，Hyundai N Performance 開發的性能車款僅有單一 IONIQ 5 N 車款販售，但國內配額並不多，同時近期也有貿易商自行從韓國引進 Avante N，成為國內少數由原廠開發的韓系性能車款。

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