Honda最新電動車品牌「首款量產車型現身」！還有跨界跑旅年底見

圖文／7Car 小七車觀點

甫於 2024 北京車展亮相的 Honda 新世代電動車品牌「燁」首款量產作品燁 S7 正式登場，官方預計將提供後驅和四驅兩款車型，而另一款跨界跑旅 P7 也預計於 2024 年底前亮相。

▲Honda 新世代電動車品牌「燁」首款量產作品燁 S7 正式登場。

全新燁 S7 採用新一代純電動車專屬的智慧高效純電「W」架構，搭載「三合一」高功率驅動馬達和一體化壓鑄全鋁合金外殼，配備大容量、高密度電池，同時採用特別設計的分離式電池冷卻系統，提供內至外多重保護。

「W」架構提供單馬達後輪驅動和雙馬達四輪驅動兩種驅動形式。其中，單電機後輪驅動依靠高功率後驅馬達，實現前後 50:50 的重量分配；雙電機四輪驅動依靠前後兩組高功率驅動電馬達，搭配電子懸架，能根據不同路況和駕駛需求，精準分配前後輪動力。性能上，單馬達車型最大馬力約為 268hp、雙馬達車型則在前軸增加一具 201hp 輸出的電動馬達。

在外觀部分，燁 S7 車頭採用時下流行的貫穿式 LED 日行燈，兩側則採用 Y 字形的構造，從遠方來看便形成一組寬大的 H 字元素。車頭中央下方導入橫柵樣式的氣壩設計，最下緣整合了下巴的造型提升運動氣息。值得一提的是，所有燁品牌的車型皆將採用最新的 H 廠徽上，其造型是去掉外環形狀 Honda 廠徽 。

▲燁 S7 車長 4,750mm、寬 1,930mm、高 1,625mm，軸距為 2,930mm，與國內販售的 Mustang Mach-E 尺碼相當。

車內方面搭載最新的智慧座艙，配有新一代 Honda SENSING 360+ 和 Honda CONNECT 4.0，結合先進的主動 AI 智慧技術，提供高度拓展性的 FoD 服務，包含 R 超享模式和 V 專屬模式兩種模式。R 超享模式大幅提升車輛加速、操控和煞車性能，提供更令人興奮的駕駛體驗；V 專屬模式提供高自由度的功能選項，可根據個人喜好進行多種功能設置，帶來更富趣味的個人化客製化體驗。

「燁」品牌是 Honda 未來將在中國大陸進軍電動車市場的先鋒，計劃到 2027 年推出至少 6 款「燁」品牌新車型。