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Suzuki公布「未來10年戰略計畫」！5大重點繼續開發省油小車＆電車

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki Motor Corporation 日前公布針對未來 10 年所規劃的技術發展戰略計畫，以「小、少、輕、短、美」為原則，預告該廠將實現從製造到回收的「最小化能源消耗技術」，以達成碳中和世界的目標，同時為全球消費者提供移動的樂趣，計畫分為下列五大重點。

▲Suzuki Motor Corporation 日前公布針對未來 10 年所規劃的技術發展戰略計畫，以「小、少、輕、短、美」為原則。

首先是「輕量化且安全的車體」，Suzuki 指出該廠擅長打造輕便的車款，不僅在用車過程中可減少二氧化碳排放，也能在生產過程中減少資源消耗和二氧化碳排放，有助於節省資源，並降低整體排放。Suzuki 將進一步發展輕量且安全的「HEARTECT」車體，並透過減重技術來盡可能降低能源消耗。

第二是發展「精簡化電池的純電動車及油電混合動力車」，Suzuki 將根據各市場的可再生能源比例及使用條件，來開發最節能的純電動車及油電混合動力車。Suzuki 將運用可具體體現「小・少・輕・短・美」原則的零組件，像是小型高效的電能驅動單元及小型輕量化的電池模組，來最小化能源消耗。

第三點是「高效內燃機及碳中和燃料技術」（ICE/CNF），Suzuki 在 2023年時開發出追求改善燃燒效率的 Z12E 引擎，實現了 40% 的最高熱效率表現。未來，Suzuli 將在全球推廣 Z12E 引擎，並運用碳中和燃料及下一世代混合動力技術實現最小化能源消耗。

第四點是「軟體定義汽車」（SDV），Suzuki 將在此領域開發並向消費者提供可負擔得起的「SDV right」軟體定義汽車系統，將會通過有線和無線的 OTA 更新組合，來讓車輛軟體更新變得容易，Suzuki 將透過硬體共享來降低零件成本，並通過軟體重複使用來降低研發成本，推出能讓車主感到「這就是我所想要的」的新世代軟體定義汽車。

最後一點是「易於回收和拆解的設計」，Suzuki 表示，傳統汽車製造生態為線性經濟，從原材料開採、產品製造、產品使用和後續處置的過程皆為是單向，導致了大量能源消耗、資源枯竭和環境破壞。未來，Suzuki 將導入循環經濟的理念，透過更高度的回收與重複利用原則，設計出易於拆解的產品，以節約資源消耗總量，並減少能源消耗。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Suzuki新車計畫小車汽車

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