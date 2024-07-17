宏佳騰「Brera X、EV-C1」試乘體驗　靈活跨界重機加速很有感！

▲宏佳騰今（17）日舉行Brera X、EV-C1媒體試乘體驗，這2款新車在卡丁車賽車場的表現如何，以下來看看。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／專題報導

宏佳騰（Aeon）黃牌跨界重機Brera X、EV-C1電動跑旅連袂上市後（報導請點此），今（17）日也在桃園大魯閣卡丁車賽車場舉行媒體試乘體驗，究竟這2款新車在鋪裝路面的表現如何、有哪些值得注意的地方、適合哪些人購買，一同來看看。

Brera X

雖說是ADV跨界車款，但Brera X顯然是偏向跨界外型的取向，像是手把位置沒有太寬、高度也不算高，結合腳踏位置，一般坐姿算是舒適。發動後這顆單缸引擎震動不算大，雖然25.2匹最大馬力落在7,500rpm、最大扭力24.5Nm在6,750rpm湧現，但在車重輕的優勢下，低速起步時也相當靈活，並沒有ADV外型般的看起來笨重。

▲Brera X的手把位置沒有太寬、手把高度也適中。



▲Brera X的加速感與STR250頗為相似，這顆單缸引擎的震動不算大，加速性也十分順暢。



整體來說，Brera X的加速感與STR250頗為相似，尤其在連翻幾個彎後，Brera X的短軸距也容易讓人忘了這是一台跨界機種，左右變換重心時也相當好帶，不過當進彎傾角大一點時，最先磨到的左右下側殼會把你拉回現實，提醒你它是一台跨界羊。

▲Brera X的短軸距在彎中相當靈活，很容易讓人忘了這是一台跨界機種。



在大直線加速時，Brera X的中速區間也十分有力，而且KYB前37mm倒叉、J.JUAN前輻射對4卡鉗搭配下也足以應付入彎前的急煞，考量到原廠配胎為多功能胎，在抓地力、路感上也會受到影響，若是日常使用居多，換上道路用胎的表現會更好。

▲當傾角大一點時，Brera X很容易磨到前方兩側的下側殼前端。



▲J.JUAN前輻射對4卡鉗制動力道不差，搭配KYB前37mm倒叉也能應付急煞，若換上道路用胎表現會再更出色。



儘管此次試乘沒有越野體驗，但對於這款16萬初的黃牌跨界機種來說，相當適合想要有路權、同時又喜歡跨界風格且一般道路使用居多的買家，其靈活、輕巧短軸的特性，對於想升級的白牌車主相當好上手，並且在具備輕度越野能力下也能滿足假日戶外出遊的需求。

▲Brera X的5吋LCD液晶儀表在大太陽下仍可清楚判讀。



▲Brera X的車廂可容納3／4安全帽與其他物品。



▲免工具的手動調整風鏡行程可達7公分，在西濱公路等長途巡航場景時相當實用。



▲前置物箱內有2A USB插孔，空間也可放置皮包、手機等物品。



EV-C1

由南韓Dotstation操刀外型的EV-C1電動跑旅也是此次體驗的車款之一，視覺上EV-C1明顯比Ai-1大隻不少，前14吋、後13吋輪胎主打舒適取向。特別是730mm座高相當親切，雖然腳踏板處採龍骨造型少了置物空間，但對於身高較高的騎士來說置腳空間不差，尤其EV-C1採分離式前後坐墊設計、坐墊面積也很大，不論坐前面或坐後面一點都能適合不同身型的騎士。

▲EV-C1的視覺相當龐大，外型由南韓Dotstation操刀，在PBGN車款中十分有特色。



▲動力採7.6kW的G2.2水冷馬達，在EV-C1的表現上更多了點沈穩。



不過當場景來到賽車場，EV-C1舒適的懸吊設定略顯不夠支撐，7.6kW的G2.2水冷馬達輸出不差，放在EV-C1上更多了些沈穩，預料EV-C1在一般道路的表現會更好、乘坐舒適度會與其他PBGN車款更有感。

▲EV-C1的730mm座高相當親切，而且分離式坐墊、大面積椅面設計，不論坐前面或坐後面一點都能找到自己舒適的位置。



▲EV-C1採前14吋、後13吋設定，同時懸吊也較偏舒適取向，在急煞時略感支撐性不足。



▲EV-C1在一般道路的表現會更好、乘坐舒適度會與其他PBGN車款更有感。