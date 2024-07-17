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奧迪「新一代A5、S5」亮相！首搭新底盤平台、輕油電系統上身

▲影片來源：Audi

記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）推出新一代A5，取代A4車型，統一將旗下汽油車款採奇數、電動車採偶數的命名。新A5共有Sedan房車、Avant旅行車，搭載PPC模組化平台，提供一系列的電動化動力。

▲奧迪A5房車 。（圖／翻攝自Audi）

▲奧迪A5房車 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi發表新一代A5、S5，共有房車、旅行車版本，搭載新PPC平台，具有更大的車格與軸距表現。（圖／翻攝自Audi，圖為A5房車，以下同）

新A5的PPC（Premium Platform Combustion）平台是以MLB Evo平台改良而來，軸距更長來到2,900mm，較先前增加68mm，儘管原廠尚未公布數據，但預料車長、車寬也會更為放大。

新A5換上更動感的外型，大型進氣壩、銳利LED頭燈與OLED尾燈塑造全新視覺，以便與BMW 3系列、賓士C-Class抗衡；車內皆為曲面螢幕，採11.9吋數位儀表、14.5吋MMI中控螢幕，副駕座前方也可選配10.9吋資訊螢幕，同時座艙也捨棄實體按鈕，讓整體佈局更簡潔。

▲奧迪A5房車 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi A5。（圖／翻攝自Audi）

▲新一代A5採11.9吋數位儀表、14.5吋MMI中控螢幕，副駕座前方也可選配10.9吋資訊螢幕。

編成上，歐洲市場A5提供2.0升TFSI 4缸汽油引擎，具有VTG可變幾何渦輪增壓技術，提供前驅150匹、quattro 4驅204匹輸出。另外，新A5歐規也有2.0升TDI柴油引擎+48V輕油電，最大馬力達204匹／40.8公斤米扭力，皆搭配雙離合自手排變速箱。

▲奧迪A5房車 。（圖／翻攝自Audi）

▲歐規A5提供2.0升TFSI 4缸汽油引擎，具有VTG可變幾何渦輪增壓技術，提供前驅150匹、quattro 4驅204匹輸出。

S5車型方面，則採3.0升V6 TFSI汽油渦輪引擎+MHEV輕油電系統，搭配S tronic雙離合變速箱，具有367匹最大馬力，比先前的S4提升13匹，並具有扭矩導引控制系統。目前新A5、S5已在德國開放預訂，預計11月開始首批交車，A5房車售價自45,200歐元起，折合新台幣約151萬起，台灣市場則可能要到明年才會導入。

▲Audi S5 Sedan、Avant（圖／翻攝自Audi）

▲Audi S5 Sedan、Avant（圖／翻攝自Audi）

▲S5採3.0升V6 TFSI汽油渦輪引擎+MHEV輕油電系統，搭配S tronic雙離合變速箱，具有367匹最大馬力。

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關鍵字：汽車奧迪AudiA5房車旅行車汽油渦輪改款AvantPPC柴油德系4環3系列C-Class

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