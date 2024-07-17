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358萬起！保時捷電動Macan增「入門後驅、4S全驅車型」　台灣開訂

▲保時捷Macan新增入門後驅、4S全驅車型。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Macan電動休旅新增入門後驅、4S全驅車型，使Macan入手門檻來到358萬起，全車系來到4款車型選擇，圖為Macan RWD。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）擴大Macan電動休旅陣容，增添2款車型，包括推出全新後輪驅動的Macan車型，成為該電動休旅的新入門款；另外也增添雙馬達的Macan 4S車型，彌補Macan 4與Macan Turbo車型之間的空缺，台灣保時捷也同步公布售價，分別為358萬起、429萬起。

保時捷Macan電動休旅售價
Macan：3,580,000元起（新增車型，入門RWD後驅）
Macan 4：3,730,000元起
Macan 4S ：4,290,000元起（新增車型，雙馬達全驅516匹）
Macan Turbo：5,410,000元起

首先在入門Macan RWD方面，主打高效續航表現，搭載340匹後軸電動馬達、100kWh鋰電池，在超增壓下可達360匹。其中該電動馬達的480A脈衝電源逆變器採碳化矽材料，降低轉換損耗，具有最大扭力57.4公斤米，0-100km／h加速5.7秒，同時車重也比4驅的Macan 4減輕110公斤，具有WLTP 641公里續航力。

▲保時捷Macan新增入門後驅、4S全驅車型。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Macan RWD入門後驅車型主打高效續航表現，搭載100kWh鋰電池下具有WLTP 641公里續航力。

而新增的Macan 4S則採雙馬達4驅，其中後軸馬達採600A的碳化矽逆變器，最大馬力達448匹／83.6公斤米扭力，在超增壓模式下可達516匹，搭配彈射起步靜止加速破百只要4.1秒，WLTP續航力為606公里，在直流快充下可在21分鐘補充10-80%電力。Macan 4S也標配PASM主動式懸掛載調整系統，並可選配氣壓懸吊、PTV Plus扭力分導系統與後軸轉向系統。

▲保時捷Macan新增入門後驅、4S全驅車型。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Macan新增入門後驅、4S全驅車型。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Macan新增入門後驅、4S全驅車型。（圖／翻攝自Porsche）

▲新增的4S車型也彌補了Macan 4與Macan Turbo車型之間的空缺，採雙馬達448匹，標配PASM主動式懸掛載調整系統。

保時捷也為Macan車系增添「霓光板岩灰」（Slate Grey Neo）全新車色，並提供20吋Macan S輪圈、越野套件等選配項目，其中越野套件搭配氣壓懸吊系統，可讓離地高度提升10mm-195mm，並能依車型而定，提升接近角達17.4°。

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關鍵字：汽車保時捷休旅PorscheMacanEV電動入門SUV4S後驅全驅德系

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