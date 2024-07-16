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BMW「全新M5高性能房車」實車首次亮相！預告11月歐洲市場首發

圖文／7Car 小七車觀點

繼上個月稍早全新 G90 世代 BMW M5 經過多次預告終於揭露其神秘的面紗後，近日 (07/11) BMW UK 於官方網站宣布 G90 世代 BMW M5 正式在英國古德伍德速度嘉年華 (Goodwood festival of speed) 進行全球首發亮相，並於本月稍早正式在 BMW 集團位於德國巴伐利亞州的丁戈爾芬 (Dingolfing) 工廠開始進行量產。原廠表示，在接下來幾週內，該工廠將逐漸增加產量至每天數十輛 M5，並預計將於今年 11 月 2 日正式於歐洲市場首發。

在外觀方面，全新 G90 世代 BMW M5 採用 5 Series 的家族化設計語言，但是在車頭部分其前保桿兩側加入了三角形通風口設計，中央氣壩兩側亦有線條較為豐富的梯形結構，還是還有一對矩形開口，可惜的是家族化雙腎型水箱罩仍維持半封閉的造型，代表著其還有電氣化的身分。車尾方面則配備 M 後鴨尾翼和 M 雙邊四出黑色鍍鉻排氣管，C 柱上還有專屬 M5 徽飾。輪胎規格部分，前 285/40 ZR20 及後 295/35 ZR21。同時相較於上一代M5，G90 M5 的車身寬度增加了 67mm，離地高度則降低 18mm。

內裝方面，方向盤加入含有紅色的 M 駕駛模式加速切換按鍵和紅色的定位標，中控台維持雙螢幕設計 (12.3 吋搭配 14.9 吋)，內建 OS 8.5 系統。材質鋪陳上自然飾搭配 M 專屬 Merino 真皮座椅，擁有優異的質感和包覆性，兼具豪華和性能感受。

作為 BMW M 品牌首款高性能混合動力房車，G90 世代 M5 採用了源自 Le Mans 24 小時耐力賽 BMW M Hybrid V8 賽車的高性能混合動力技術。搭載 4.4 升 V8 雙渦輪增壓引擎搭配單電動馬達組成的插電式混合動力系統，綜效輸出達到 727 匹馬力，峰值扭力達到 1000 牛頓米，其中 4.4 升 V8 引擎的最大功率為 585 匹，馬達的功率則為 197 匹，電池模組容量大小為 14.8kWh。在純電模式下，其可行駛約 40 公里。變速箱部分採用的是 8 速 M Steptronic 自排變速箱，雖然車重達到 2,435 公斤，但 0-100km/h 加速僅需 3.5 秒，極速可達到 250km/h，若選配 M Driver 套件極速則提升至 305km/h。

說起 BMW 代表性性能作品 M5，其第一代車型誕生於 1985 年，為以第二代 5 Series 為基礎，擁有高達 286 匹的最大馬力所打造的高性能版本。後續更歷經 E34、E39、E60/61、F10、F90 等 5 個世代的演變，直至今年 6 月 26 日第七代 G90 世代 M5 的正式問世，在全球性能房車市場中擁有舉足輕重的地位。國內市場方面，BMW 總代理汎德於 2023 年 11 月 23 日宣布正式導入第八代 (G60) 5 Series i5 車系，首波僅提供 i5 eDrive40 M Sport、i5 M60 xDrive 兩款純電車型；同年 12 月 13 日，汎德宣布追加導入第八代 5 Series 汽油車型 520i M Sport，並於今年 6 月 6 日為 i5 eDrive40 M Sport、i5 M60 xDrive 兩款純電車型追加導入 Touring 旅行車版本。從此第八代 (G60) 5 Series 於國內市場展現完備的車型陣容，正式與 Mercedes-Benz E-Class、Audi A6 兩大頭號勁敵展開激烈的廝殺戰。

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