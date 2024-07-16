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1298萬起！藍寶堅尼「超級油電休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相

▲1298萬起！藍寶堅尼「油電超級休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲Lamborghini總代理嘉鎷導入全新Urus SE超級油電休旅，基本車價1,298萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Lamborghini藍寶堅尼總代理嘉鎷今（16）日正式在台發表全新Urus SE，並為其開出1,298萬起的基本車價；作為品牌最暢銷車型、同時也是邁向電氣化的重要作品之一，Urus SE在插電式油電系統的共同輸出下，可帶來高達800匹綜效馬力，並有著60公里以上的純電行駛能力，無論是要賽道刷圈，還是無聲移動，都能為多金買家提供更多元化的使用方式。

▲1298萬起！藍寶堅尼「油電超級休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲Urus SE最容易辨別的地方，在於矩陣式LED頭燈組內的日行燈造型，已經不再是過去的Y字型箭矢設計。

相較於其他版本，Urus SE的外型不僅進一步針對空氣力學與散熱進行強化，頭尾造型也有許多變化，包括在LED矩陣式頭燈內的日行燈，這次不再使用Y字型箭矢造型，而是改採蠻牛尾巴意象，創造出不同的夜間視覺效果，車尾則承襲了經典超跑Gallardo的設計語彙，以Y型尾燈、蜂巢狀飾板和全新下擾流，再搭配全新23吋鋁圈，營造出霸氣十足的視覺效果。

▲1298萬起！藍寶堅尼「油電超級休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲1298萬起！藍寶堅尼「油電超級休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲車尾承襲了經典超跑Gallardo的設計語彙，車側則採用了最新的23吋鋁圈，看上去霸氣十足。

在車內格局方面，Urus SE維持了如同飛機駕駛艙的氛圍，最顯著的變化是排檔座旁，現在新增了油電系統模式切換控鍵，當然Lamborghini最引以為傲的客製化服務依舊可用，除了外鈑色提供100種以上的選項外，車內也能依照準車主的喜好貼身打造，想像力是唯一的限制。

▲1298萬起！藍寶堅尼「油電超級休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲1298萬起！藍寶堅尼「油電超級休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲座艙格局基本維持了先前的設定，儘管多了鋰離子電池組，不過後廂空間還是保有不錯的實用性。

Urus SE的最大重點還是動力，4.0升V8雙渦輪引擎現可輸出620匹馬力與81.6公斤米扭力，與其搭配的，是整合在8速自排變速箱中的馬達，能帶來額外的141千瓦（約192匹）與49.2公斤米，綜效馬力達到800匹，也是Urus有史以來最強大的動力，0-100km/h加速僅需3.4秒即可完成，而安放在後軸的鋰離子電池容量達25.9kWh，能帶來60公里以上、極速135km/h的純電行駛能力，並可透過車身左側的Type2接口進行充電。

▲1298萬起！藍寶堅尼「油電超級休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲1298萬起！藍寶堅尼「油電超級休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲在插電式油電混合動力的協力運作下，Urus SE可輸出高達800匹的綜效馬力，並有極速135km/h、續航力60公里以上的純電行駛能力。

至於在電控科技上，Urus SE除了一樣提供6種涵蓋道路、賽道與越野的駕駛模式外，此次新增的電動策略設定還帶來了純電、混合動力、充電與性能等4種選項，兩者可搭配出11種不同的組合，能更貼近不同的駕駛情境；輔以標配的主動式氣壓懸吊、主動式防傾桿、可控制前後扭力分配的中央差速器、以及可分配左右扭力的後軸電子差速器等，讓Urus SE既能在賽道發揮所有潛力、也能挺進山林與雪地。

▲1298萬起！藍寶堅尼「油電超級休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲1298萬起！藍寶堅尼「油電超級休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相。（圖／翻攝自Lamborghini）

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