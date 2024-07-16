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161800元！宏佳騰Brera X、EV-C1電動跑旅上市　小檔車MK驚喜現身

▲Brera X、EV-C1上市。（圖／翻攝自宏佳騰）

▲宏佳騰發表Brera X黃牌跨界重機、EV-C1電動跑旅，同時也揭露MK小檔車（圖中）將在今年第4季上市。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自宏佳騰，以下同）

記者林鼎智／台北報導

宏佳騰（Aeon)今（16）日發表Brera X 300黃牌跨界重機、EV-C1電動跑旅機車，首波上市優惠價分別為161,800元、119,980元。宏佳騰也在現場釋出新款小檔車「MK」，並預告將在今年第4季上市。

宏佳騰Brera X建議售價：164,800元，首波優惠161,800元（購車金3,000元直扣、60期分期低利率專案）
宏佳騰EV-C1建議售價：124,980元，首波優惠119,980元（購車現折5,000元，10個月電池資費直接免）

▲Brera X、EV-C1上市 。（圖／翻攝自宏佳騰）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1售價。

新Brera X是宏佳騰與歐洲KL Motor合作，共有冰岩灰、曜石黑、赤焰紅3款車色，外型也採仿生設計以投射式豹眼LED頭燈搭配LED尾燈。新車共有最小車身、最輕車重（159公斤）、最短軸距（1,390mm）與最大油箱（13.5公升）等4項亮點，配備3段式風鏡，高度可調達7公分，儀表則採5吋LCD液晶螢幕，具有多功能前置物箱、Keyless免鑰匙系統。

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Brera X具有最小車身、最輕車重（159公斤）、最短軸距（1,390mm）與最大油箱（13.5公升）等4項亮點，車色共有3款。

懸吊制動上，Brera X也搭載KYB 35mm前倒叉、後雙槍掛瓶避震器，並採Brembo子公司西班牙的J.JUAN輻射卡鉗x浮動碟等配備。

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲Brera X搭載KYB 35mm前倒叉、後雙槍掛瓶避震器，制動則採Brembo子公司西班牙的J.JUAN輻射卡鉗x浮動碟。

新EV-C1電動跑旅方面，則是宏佳騰與南韓Dotstation、Gogoro Network聯手打造，是市場上唯一電動跑旅機車，外型由Dotstation操刀，共有「極光白」、「暗夜黑」2款車色，並具有同級最低730mm座高設定，強調長途巡航特性。

EV-C1搭載Class D汽車級頭燈、一體式星幻尾燈與漸進式方向燈，增加照明範圍，同時也搭載Croxera6 智慧儀表系統，具有Turn by turn導航、一鍵導航換電站、測速照相／速限提醒等。

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲宏佳騰Brera X、EV-C1上市。（圖／記者林鼎攝）

▲EV-C1具有白牌電動機車最低座高730mm、Croxera6 智慧儀表系統，外型由南韓公司操刀，強調長途巡航特性。

Brera X 300黃牌跨界重機規配表

▲Brera X、EV-C1上市。（圖／翻攝自宏佳騰）

EV-C1電動跑旅規配表：

▲Brera X、EV-C1上市。（圖／翻攝自宏佳騰）

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關鍵字：汽車機車宏佳騰AeonBrera X黃牌跨界EV-C1MK檔車電動機車跑旅KL國產

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