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McLaren透露：不會推出Artura之下的入門超跑　750S後繼車開發中

▲McLaren Artura Spider 。（圖／翻攝自McLaren）

▲McLaren產品規劃總監近日透露，不會推出Artura定位之下的入門車款，圖為Artura Spider，台灣售價1528萬起。（圖／翻攝自McLaren，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

麥拉倫（McLaren）自2021年推出Artura油電超跑後，原廠產品規劃總監近日也透露，麥拉倫沒有計劃推出比Artura還入門的超跑，也意味著現行款GTS將是唯一一款經濟實惠的雙座跑車。

麥拉倫相繼停產Sport Series的540C、570GT、570S、600LT等，並且不會再延續上市，因此原廠也一直將Artura與已停產的570S做區別，因為相較於570S的V8動力，Artura的雙渦輪V6引擎與電動動力，遠比過往的Sport Series陣容都還要強，也將Artura的定位推得更高了些。

▲McLaren 750S。（圖／翻攝自McLaren）

▲McLaren 750S。（圖／翻攝自McLaren）

▲McLaren 750S後繼車款也正在開發中，有望採V8油電動力，屆時性能將更逼近Ultimate Series陣容。

麥拉倫產品規劃總監Jamie Corstorphine在受訪時表示，Artura相較570S是更強悍的後繼車型，並且能與競爭對手法拉利296GTB／GTS抗衡，同時能還在油電系統下具有重量優勢，車重較輕了83公斤，售價上也相對親民。

值得一提的是，麥拉倫對750S後繼車款的產品定位仍相當保密，該車目前正在開發中，有望採V8油電動力，屆時性能輸出將更逼近Ultimate Series陣容。

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關鍵字：汽車麥拉倫McLarenArturaSpider570S750S油電Ultimate Series英國

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