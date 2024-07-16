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保時捷「新Panamera旗艦車型」刷新單圈　比改款前快上5.64秒

記者林鼎智／綜合報導

全新保時捷（Porsche）Panamera旗艦車型在上市前於德國紐柏林賽道創下新成績，在官方測試車手Lars Kern駕駛下，以單圈7分24.17秒刷新紀錄，較前代車型快了5.64秒。

▲保時捷Panamera刷新紐柏林賽道單圈。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Panamera旗艦車型刷新紐柏林賽道單圈成績，以單圈7分24.17秒刷新紀錄，較前代車型快了5.64秒。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

全新Panamera較前代車型縮短5秒以上的圈速，見證該車款持續精進的進化歷程。電動輔助的8缸燃油引擎賦予卓越駕駛性能，同時在空氣力學、底盤與米其林新性能輪胎下，也使單圈成績再進步。另外，新PAC保時捷主動車高控制技術也提升過彎及車身穩定性，讓這款豪華轎跑在舒適與運動性間取得平衡。

▲保時捷Panamera刷新紐柏林賽道單圈。（圖／翻攝自Porsche）

▲該Panamera配備賽車座椅、防滾籠、米其林Pilot Sport Cup 2輪胎，並選配碳纖維空力套件，其他則與量產車型一致。

此次刷新單圈的Panamera配備賽車座椅、防滾籠、米其林Pilot Sport Cup 2輪胎（前274／35 ZR21、後325／30 ZR21）與選配的碳纖維空力套件，其他則與量產車型一致，該碳纖維空力套件透過主動式4向後擾流板的格尼襟翼（Gurney Flap），可減少前軸生力、增加車尾下壓力。

Lars Kern過去分別在2016年、2020年駕駛Panamera在紐柏林北環賽道創下同級紀錄，最近一次則是駕駛Panamera Turbo S並創下7分29.81秒的成績。Kern表示：「車輛的橫向動態性能在紐柏林北環賽道上尤其重要。全新Panamer在這點顯著提升，尤其是在Hohe Acht和Brünnchen等技術門檻較高的彎道中，其反應更為敏捷。」

▲保時捷Panamera刷新紐柏林賽道單圈。（圖／翻攝自Porsche）

▲預料這款Panamera旗艦車型很快就會上市。

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關鍵字：汽車4門保時捷PorschePanamera紐柏林德國賽道單圈德系新款電動化

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