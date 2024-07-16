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TOYOTA「旗艦全新休旅」身價傳突破台幣1,500萬！加價搶購一單難求

▲TOYOTA Century引起全球富豪關注，大陸傳出大加價也不一定買得到。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Century引起全球富豪關注，大陸傳出大加價也不一定買得到。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

譽為豐田勞斯萊斯的TOYOTA Century全新旗艦休旅，不僅購車門檻嚴苛，近來大陸市場更是一車難求，原本售價199.8萬人民幣（折合新台幣897萬）的Century，在大陸傳出需加價150多萬人民幣（折合新台幣670萬），才有機會買得到！

▲TOYOTA Century引起全球富豪關注，大陸傳出大加價也不一定買得到。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Century開出天價的150萬人民幣加價搶單。

TOYOTA Century在大陸尚未交車，全大陸市場僅有約8輛展示車，且TOYOTA Century訂車門檻也相當嚴苛，必須進行嚴格資料審查，包含是否有犯罪紀錄、收入來源是否合法、以及逃漏稅等，如果經銷商未按照規定賣車，將還會取消經銷商銷售資格。

TOYOTA Century基本售價人民幣199.8萬，讓不少富豪搶購，當地市場傳出Century開出驚人的150萬人民幣加價搶單，讓全新的Century售價至少來到349.8萬人民幣，折合新台幣1,570萬。

▲TOYOTA Century引起全球富豪關注，大陸傳出大加價也不一定買得到。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Century引起全球富豪關注，大陸傳出大加價也不一定買得到。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Century選配價格也是相當驚人。

全新Century休旅講求貴氣、超奢華格局，以TNGA平台打造，採用3.5升V6插電式油電系統，馬力412匹、69km純電續航力。原廠也提供客戶安裝相關充電設施，配有電動滑門與高檔的舒適配備，並提供客戶專屬客製化服務，車內能選配冰箱等服務，鎖定金字塔老闆級客戶。台灣市場日前已曝光Century註冊資訊，未來是否登台值得關注。

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關鍵字：TOYOTACentury休旅旗艦LEXUS勞斯萊斯CullinanRXNX

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