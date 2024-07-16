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Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

▲Nissan有意打造比Serena小一號的全新MPV，鎖定7人座市場。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan有意打造比Serena小一號的全新MPV，鎖定7人座市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

或許眼紅TOYOTA Sienta、HONDA Freed帶來高人氣的亮眼銷售，近來日本有風聲傳出，Nissan有意打造比Serena更入門的全新小型MPV，以熱銷的e-Power油電省油技術，進攻入門7人座戰場。

▲Nissan有意打造比Serena小一號的全新MPV，鎖定7人座市場。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan未來產品布局，藏有多款MPV級距新車待問世。

事實上，Nissan將推全新MPV傳聞並未是空穴來風，在日前的Nissan藍圖新車計劃中，就藏有涵蓋多款級距的MPV產品，除了有新一代Elgrand，其中還有讓人期待的全新入門MPV。

Nissan旗下有知名的Serena、Elgrand等MPV產品，不過2者都屬於中大型以上尺碼，尚缺1款與TOYOTA Sienta、HONDA Freed針鋒相對的入門款，為此日本傳出Nissan正在醞釀1款入門級距產品，要與Sienta、Freed分食小型MPV市場。

▲Nissan有意打造比Serena小一號的全新MPV，鎖定7人座市場。（圖／翻攝自Nissan）

▲新車被視為小一號的Serena，共享Note平台與技術。

Nissan Note系列在日本廣受歡迎，甚至近年來延伸推出各種產品，除了基本的掀背外，更有主流的跨界級距，如今Nissan將推出的全新MPV，技術、平台預計是由Note延伸而來，軸距約有2米7表現，兩側採用滑門設計，重點趨勢的1.2升e-Power油電也沒少，預計會在明年登場。

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