ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan「2款房車」傳明年停產！銷量下滑　僅留Sentra一枝獨秀

▲Nissan Versa。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan傳出將在2025年後縮編房車陣容，將取消入門房車Versa與Altima旗艦房車，僅保留Sentra，圖為Versa。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在4門房車越來越難賣的情況下，Nissan也傳出打算淘汰2款房車產品，分別是入門房車Versa（台灣為4門Tiida）與旗艦房車Altima，未來4門房車將只剩下Sentra。

據外媒《Automotive News》報導，內部消息來源表示Versa將在2025年式後停產，預計明年4月就會停產。這款美國最便宜汽車當地售價16,680美元，折合新台幣僅51.4萬。儘管售價很便宜，但Versa銷量也大不如前，從過往的10-15萬輛一路下滑，去年僅售出24,807輛。

▲台灣裕隆預告小改款Nissan Altima將於7月發表！（圖／翻攝自Nissan，以下同）

▲台灣裕隆預告小改款Nissan Altima將於7月發表！（圖／翻攝自Nissan，以下同）

▲在銷量下滑的情況下，Nissan Altima也可能走入歷史、或是改以油電、PHEV插電式油電動力。

另一款旗艦房車Altima也有類似情況，在2022年僅賣出139,956輛，去年也下滑至128,030輛，若Altima並未被停產的話，未來也可能改採油電或插電式油電動力，以因應更嚴苛的排放法規。目前Nissan並未對此消息進行回應，不過仍強調房車是品牌產品戰略的一部分，未來也會推出電動房車。

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車房車4門NissanAltimaVersa最便宜日產日系旗艦入門縮編

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

勞斯萊斯「Phantom Series II」 7／25登台亮相　旗艦車王延續經典

勞斯萊斯「Phantom Series II」 7／25登台亮相　旗艦車王延續經典

最新文章

勞斯萊斯新Phantom預告7／25上市2024-07-15

台灣「Audi兩款豪華旗艦休旅」預告2024-07-15

Nissan「2款房車」傳明年停產2024-07-15

台灣首屆駕駛課程！別再過度依賴輔助系統2024-07-15

Skoda Enyaq保發中心售價曝2024-07-15

台灣福斯Tiguan主力4款休旅降價2024-07-15

Jaguar「大砍5車系」僅留F-Pace2024-07-15

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光2024-07-15

奧迪「新一代A5」7／16首演2024-07-15

Nissan 7人座X-Trail印度預告發表2024-07-15

熱門文章

「TOYOTA新旗艦房車」開賣2024-07-15

「MG全新休旅」現身曝光2024-07-14

MG改款「新7人座休旅」現身2024-07-15

台灣福斯Tiguan主力4款休旅降價2024-07-15

Nissan 7人座X-Trail印度預告發表2024-07-15

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光2024-07-15

Lexus美國2024上半年銷量創紀錄2024-07-14

福斯電動車大軍「即將登陸台灣」2024-07-14

飛雅特500超可愛小車67歲生日2024-07-14

「TOYOTA入門休旅」即將大改款2024-07-12

相關新聞

大陸發展新能源汽車　上半年產量年增34.3%

大陸發展新能源汽車　上半年產量年增34.3%

Skoda「首款電動車」台灣售價194.8萬起？保發中心3車型資料露餡

Skoda「首款電動車」台灣售價194.8萬起？保發中心3車型資料露餡

Jaguar「大砍5車系」僅留F-Pace休旅！明年推出新平台首款電動車

Jaguar「大砍5車系」僅留F-Pace休旅！明年推出新平台首款電動車

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

奧迪「新一代A5」7／16首演！大改款Q5、A6 e-tron電動車接力到來

奧迪「新一代A5」7／16首演！大改款Q5、A6 e-tron電動車接力到來

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

「MG全新休旅」現身曝光！尺碼介於ZS、HS　最快今年上市

「MG全新休旅」現身曝光！尺碼介於ZS、HS　最快今年上市

MG改款「新7人座休旅」現身！空間更大更霸氣　採2.0升渦輪雙動力

MG改款「新7人座休旅」現身！空間更大更霸氣　採2.0升渦輪雙動力

最多降16萬、88.8萬起！台灣福斯Tiguan等「主力4款休旅」都降價

最多降16萬、88.8萬起！台灣福斯Tiguan等「主力4款休旅」都降價

「Nissan 7人座X-Trail」印度預告發表！超大天窗、L2輔助配備豐富

「Nissan 7人座X-Trail」印度預告發表！超大天窗、L2輔助配備豐富

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

Lexus美國2024上半年銷量創紀錄「成長11.9%」！共賣出16.7萬新車

Lexus美國2024上半年銷量創紀錄「成長11.9%」！共賣出16.7萬新車

福斯電動車大軍「今年將登陸台灣」！保時捷＆Volvo也有新車來襲

福斯電動車大軍「今年將登陸台灣」！保時捷＆Volvo也有新車來襲

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366