Nissan「2款房車」傳明年停產！銷量下滑　僅留Sentra一枝獨秀

▲Nissan傳出將在2025年後縮編房車陣容，將取消入門房車Versa與Altima旗艦房車，僅保留Sentra，圖為Versa。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在4門房車越來越難賣的情況下，Nissan也傳出打算淘汰2款房車產品，分別是入門房車Versa（台灣為4門Tiida）與旗艦房車Altima，未來4門房車將只剩下Sentra。

據外媒《Automotive News》報導，內部消息來源表示Versa將在2025年式後停產，預計明年4月就會停產。這款美國最便宜汽車當地售價16,680美元，折合新台幣僅51.4萬。儘管售價很便宜，但Versa銷量也大不如前，從過往的10-15萬輛一路下滑，去年僅售出24,807輛。

▲在銷量下滑的情況下，Nissan Altima也可能走入歷史、或是改以油電、PHEV插電式油電動力。



另一款旗艦房車Altima也有類似情況，在2022年僅賣出139,956輛，去年也下滑至128,030輛，若Altima並未被停產的話，未來也可能改採油電或插電式油電動力，以因應更嚴苛的排放法規。目前Nissan並未對此消息進行回應，不過仍強調房車是品牌產品戰略的一部分，未來也會推出電動房車。