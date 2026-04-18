Volvo「全新電動重型卡車系列」亮相！長途版最高續航力達700公里

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo Trucks 近日宣布推出多款全新電動重型卡車，進一步提升其在電動商用車領域的競爭優勢。新車型包括續航力達 700 公里的長途電動卡車「FH Aero Electric」，以及新一代 FH、FM 與 FMX Electric 系列，續航力最高可達 470 公里。這些車款的推出，標誌著電動卡車在長途運輸與多工應用上的技術突破，也為運輸業者提供更多元化的零排放解決方案。

續航達 700 公里的 Volvo FH Aero Electric，採用全新的 e-axle 電驅動軸技術，將馬達與六速變速箱整合於後軸，釋放出更多空間容納額外電池。該車支援 MCS（Megawatt Charging System）標準，從 20% 充電至 80% 僅需約 50 分鐘，符合歐盟駕駛休息時間規範，有助於維持高運輸效率。車輛最大總重可達 48 噸，載重能力最高為 28 噸，適合中繼站間與雙班制的長途運輸任務。

針對區域配送、營建、廢棄物清運等應用，Volvo 推出新一代 FH、FM 與 FMX Electric 卡車，搭載全新雙馬達驅動系統與八速變速箱，最大功率輸出可達 540 千瓦（約 731 匹馬力）。這些車款的續航力最高為 470 公里，並支援 350kW CCS 快充，約 65 分鐘可將電量從 20% 充至 80%。其整合式動力分導器（PTO）設計，讓車輛在行駛中也能驅動如混凝土攪拌機、吊臂或傾卸車斗等附屬設備，無需額外加裝馬達。

全系列新車皆配備專為電動傳動系統優化的變速箱。其中，FH、FM 與 FMX Electric 採用八速設計，而 FH Aero Electric 則配置六速版本。兩者皆具備無縫換檔特性，能有效降低震動與運轉噪音，進一步提升駕駛者的工作舒適度。Volvo Trucks 表示，這些車款將於 2026 年起陸續進入各市場，實際續航力仍會受到天候、風阻、車重與駕駛行為等因素影響。

Volvo Trucks 總裁 Roger Alm 表示，電動車將是未來全球卡車運輸的重要組成部分。為達成 2040 年淨零排放目標，Volvo 採取三軌技術策略，分別發展電池電動、燃料電池電動，以及使用綠色氫氣、生質沼氣、生質柴油與 HVO 等可再生燃料的內燃機技術。本次新車陣容的推出，顯示該公司正加速推動商用車從柴油動力向多元永續能源轉型。