周焦點／歐系休旅折價下殺30萬以上　國產新7人座90萬內　油電CR-V客貨曝光

▲本周國產、進口有不少新年式上市！（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

搶佔第2季新車銷售戰場！不少品牌紛紛祭出有感促銷，以及新年式配備升級吸買氣，台灣福斯不僅有新Polo官網上架，T-Roc更祭出33萬有感的折價促銷；國產中華Zinger也推出新年式，7人座車型90萬有找！

▲福斯多款車系4月促銷有感！T-Roc最殺折價33萬，大改款預計今年銜接上陣。

福斯多款車系折價促銷很有感，大改款T-Roc預計今年登台，現行款舊車祭出33萬折價出清（連結），另包含熱門的Golf、Polo、Tiguan等都在名單中，7人座MPV Touran也達到折價17萬之譜。

目前台灣在售的T-Roc休旅，包含R性能車，售價114.8～182.8萬，4月針對指定車型，享有33萬現金折價。7人座MPV Touran也來湊熱鬧，作為目前旗下MPV代表，Touran售價142.8萬採單1車型，4月購車促銷享17萬折價促銷。

▲新年式Polo官網開賣！售價88.8萬起。

百萬內也有德系進口車能選！福斯Polo官網上架新年式（連結），1.0升渦輪省油又省稅金，新年式Polo維持4款車型，入門款Life、頂規GTI開價88.8與124萬不變，不過中間新增Advance、R-Line兩款新車型取代舊有車型，雖然2款新車型售價相較過去多了2、3萬，售價為94.8與99.8萬。

▲中華Zinger車型陣容更動，部分車型配備升級。

國產中華Zinger也上架新年式（連結），新年式Zinger在於車型編成由原本6款縮減至5款，取消5人座旗艦型與7人座入門標緻型，同時新增79.9萬的5人座尊榮型，並將原本5人座豪華型更名為精選型，讓整體陣容更單純。

7人座車型陣容縮減，取消80.9萬的標緻型，因此新年式7人座由86.5萬的豪華型作為入門款，因此想買7人座Zinger，相比過去得再多花5.6萬。

▲油電CR-V即將6月上市！最新曝光採客貨認證。

國產油電HONDA CR-V於能源局油耗曝光，且採客貨認證（連結），以2.0升油電帶來出色的平均20.5km/L的平均油耗，這採客貨認證的CR-V未來恐吃不到5萬折扣貨物稅減徵，接下來6月正式上市，開價就備受市場考驗。