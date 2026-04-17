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賓士「全新電動版C-Class」預告4／20發表！無縫超級寬螢幕好吸睛

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 於 4/16 宣布，全新純電動版本 C-Class 將於今年 4 月 20 日正式在南韓舉行全球首演，屆時也會進行線上直播，目前先首度釋出其內裝照片與部分產品資訊。

▲Mercedes-Benz 於 4/16 宣布，全新純電動版本 C-Class 將於今年 4 月 20 日正式在南韓舉行全球首演，屆時也會進行線上直播，目前先首度釋出其內裝照片與部分產品資訊。

全新純電動版本 C-Class 採用專為電動車開發的 MB.EA 模組化平台打造，成為該平台繼純電動版 GLC 的第二款產品。車內導入最新版無縫式 MBUX Hyperscreen 與 MBUX Superscreen 寬螢幕，將中控台與儀表板整合為一體化視覺界面。其中橫跨左右的 MBUX Hyperscreen 採用近千萬像素矩陣背光技術，具備多區域亮度獨立調整功能。

▲全新純電動版本 C-Class 採用專為電動車開發的 MB.EA 模組化平台打造，成為該平台繼純電動版 GLC 的第二款產品。車內導入最新版無縫式 MBUX Hyperscreen 與 MBUX Superscreen 寬螢幕，將中控台與儀表板整合為一體化視覺界面。

座艙材質鋪陳方面，純電動 C-Class 標配具細膩皮革紋理的 Softtorino 材質，以及全新 Nappa 真皮運動座椅採用 Twisted Diamond 菱格打孔設計，搭配對比縫線。AMG Line 車型則導入 moccasin 滾邊縫製工藝。標準內裝色系則提供深黑、山毛櫸棕與象牙米 3 種選擇。至於冷氣出風口、音響喇叭罩、門把與電動座椅控制按鍵，均採高精度金屬加工打造，若選配 Burmester 3D 環繞音響系統將升級為不鏽鋼喇叭蓋。值得一提的是，純電動 C-Class 成為繼純電動 GLC 後該廠第二款提供 Vegan Society 獨立認證純素內裝的車型，範圍涵蓋座椅、頂篷、門板、A/B/C 柱飾板與地毯等軟質接觸面。

▲純電動 C-Class 可選配 SKY CONTROL 全景玻璃車頂，將能呈現 162 顆發光星點，營造專屬星空效果。

配備部分，純電動 C-Class 的座椅將提供電動調整與記憶功能，並具備四向氣動腰靠支撐、全背部按摩、通風功能與 4D 音效整合設計在個人化氛圍營造上，全新純電 C-Class 提供 10 種高解析度情境式環艙燈光主題，並可延伸至儀表台、中央鞍座、車門與可選配的 SKY CONTROL 全景玻璃車頂上，其中車頂更可呈現 162 顆發光星點，營造專屬星空效果。另外，ENERGIZING COMFORT 舒活功能則整合舒緩音效、按摩、燈光與動態座椅調節，可依不同情境啟動放鬆或提神模式。

▲純電動 C-Class 導入新開發的恆溫空調與多熱源熱泵，該廠表示即使在攝氏零下 7 度環境中，20 分鐘內車室升溫速度也比燃油車快兩倍，同時耗能僅約一半。圖為 Mercedes-Benz 集團執行長 Ola Källenius 與純電動 C-Class 偽裝車合影。

舒適性部分，純電動 C-Class 導入新開發的恆溫空調與多熱源熱泵，該廠表示即使在攝氏零下 7 度環境中，20 分鐘內車室升溫速度也比燃油車快兩倍，同時耗能僅約一半。系統可在乘員上車後立即啟動加熱，並自動控制除濕與冷卻強度，以避免車內過度乾燥造成眼睛不適。靜肅性部分，純電動 C-Class 導入高剛性車體結構、最佳化空氣力學設計、大面積隔音材、防震懸吊橡膠襯墊、最佳化電動馬達與全新空調系統，前側窗標配隔音夾層玻璃。

現行 206 世代的 C-Class 自 2021 年 2 月發表以來，已經歷了 5 個年頭，隨著該廠推行新世代純電動與燃油並進的策略，接下來將以採用 MB.EA 平台開發的純電動版本 C-Class 作為此級距的產品，與 BMW i3 展開競爭，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤兩款新車導入國內的最新消息，敬請鎖定。

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關鍵字：Mercedes-Benz賓士C-Class電動版大改款電動車汽車新車

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