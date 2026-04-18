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「HONDA全新跨界跑旅」空間不輸CR-V！折合新台幣109萬訂單搶翻

▲HONDA Insight回來了！不過轉生成為更實用的跨界電動跑旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Insight回來了！不過轉生成為更實用的跨界電動跑旅。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

還記得過去經典HONDA Insight房車嗎？日本HONDA重新迎回Insight，不過再也不是過去房車級距，而是以全新電動跑旅之姿幫Insight重生，比起過去房車的Insight，全新跑旅造型更帥氣，且空間也更實用！

▲HONDA Insight回來了！不過轉生成為更實用的跨界電動跑旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Insight回來了！不過轉生成為更實用的跨界電動跑旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Insight日本正式上市，僅限量3000台。

HONDA Insight日前已在日本正式上市，當地開價約550萬日圓（約新台幣109萬元），採限量3,000台策略，更引起話題的是，Insight才剛開賣就已經累積超過2,000張訂單，人氣可說相當驚人。

▲HONDA Insight回來了！不過轉生成為更實用的跨界電動跑旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲跑旅配置擁有比過去更大、更實用的空間。

新一代Insight最大亮點，就是從原本的四門房車，轉型為帶有跑旅風格的跨界SUV，整體外型神似HR-V的斜背進化版，但尺碼明顯放大，車長達4,788mm，軸距也來到2,735mm，比油車的CR-V車長4,691mm、軸距2,700mm更大。

設計上走更前衛路線，車頭與車尾採用箭矢造型LED燈組，搭配橫貫式尾燈，整體辨識度相當高，也讓這輛Insight看起來完全不像過去那台老氣房車。

▲HONDA Insight回來了！不過轉生成為更實用的跨界電動跑旅。（圖／翻攝自HONDA）

▲內裝同樣很有料！呼應電動車未來感，車內配有3螢幕座艙。

坐進車內，變化同樣很有感，全新Insight採用水平化中控設計，導入9.4吋數位儀表、12.8吋中控螢幕，再加上11.5吋HUD抬頭顯示器，形成3螢幕座艙配置，科技氛圍明顯升級。

新一代Insight採單馬達前驅配置，搭配68.8kWh電池組，可輸出201匹馬力、31.1公斤米扭力，並具備535公里續航力。

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關鍵字：HONDACR-V休旅SUVInsight

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