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TOYOTA宣布「聯手五十鈴開發氫氣卡車」！2027年正式展開量產

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 與 Isuzu 於 4/15 宣布深化氫能商用車合作，雙方已就次世代輕型燃料電池電動卡車 (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV) 量產開發達成協議，目標於 2027 財政年度啟動生產。新車將以 Isuzu 現行的 ELF EV 純電輕型卡車為基礎，結合 Toyota 第三代燃料電池系統，鎖定長時間、高里程的商業物流市場，進一步推進氫能物流與碳中和運輸發展。

▲Toyota 與 Isuzu 於 4/15 宣布深化氫能商用車合作，雙方已就次世代輕型燃料電池電動卡車 (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV) 量產開發達成協議，目標於 2027 財政年度啟動生產。新車將以 Isuzu 現行的 ELF EV 純電輕型卡車為基礎，結合 Toyota 第三代燃料電池系統，鎖定長時間、高里程的商業物流市場，進一步推進氫能物流與碳中和運輸發展。

根據雙方規劃，新世代車款不僅是現有 ELF EV 平台的延伸，更將針對商用車特有的高頻使用情境，重新最佳化燃料電池耐久性、系統控制技術與整車結構，以符合物流產業對可靠性與營運效率的嚴格要求。輕型卡車是日本城市物流體系的重要骨幹，廣泛應用於超市、便利商店、生鮮配送與冷鏈運輸等日常民生服務。這類車輛通常需配備冷藏或冷凍設備，且每日執行多趟配送任務，長時間運轉與長距離行駛已成常態。在此使用條件下，能源補充速度直接影響營運效率，而這正是氫燃料電池車相較純電車的重要優勢。

▲根據雙方規劃，新世代車款不僅是現有 ELF EV 平台的延伸，更將針對商用車特有的高頻使用情境，重新最佳化燃料電池耐久性、系統控制技術與整車結構，以符合物流產業對可靠性與營運效率的嚴格要求。

相較於純電動車需要較長充電時間，燃料電池車可透過加氫方式大幅縮短補能時間，並提供更長續航里程，特別適合高周轉率物流場景。此外，氫燃料電池車與電動車同樣具備低噪音、低震動與行駛零碳排特性，有助於降低都市配送對環境的衝擊。然而，燃料電池商用車普及仍面臨最大障礙之一就是成本偏高。為解決價格門檻問題，Isuzu 正從車體結構最佳化與製造流程簡化著手，降低整車生產成本；Toyota 則同步透過燃料電池模組設計革新與製程改善，壓低核心系統成本，藉此提升市場競爭力。

▲相較於純電動車需要較長充電時間，燃料電池車可透過加氫方式大幅縮短補能時間，並提供更長續航里程，特別適合高周轉率物流場景。此外，氫燃料電池車與電動車同樣具備低噪音、低震動與行駛零碳排特性，有助於降低都市配送對環境的衝擊。

新車將建立在 2023 年推出的 ELF EV 車型基礎上，採用 Isuzu 自主開發的 I-MACS 平台進行產品整合，並導入 Toyota 新一代燃料電池堆疊技術。Toyota 表示，第三代 FC 系統將進一步提升燃料電池壽命與耐用度，使車輛能滿足商業用途下更長期的使用需求。Toyota 與 Isuzu 在氫能商用領域的合作，先前是共同參與次世代燃料電池巴士 ERGA FCV 的開發，並透過 Commercial Japan Partnership Technologies Corporation 推動燃料電池輕型卡車社會實證計畫，累積大量實際運行數據，成為本次新車開發的重要技術基礎。

▲新車將建立在 2023 年推出的 ELF EV 車型基礎上，採用 Isuzu 自主開發的 I-MACS 平台進行產品整合，並導入 Toyota 新一代燃料電池堆疊技術。Toyota 表示，第三代 FC 系統將進一步提升燃料電池壽命與耐用度，使車輛能滿足商業用途下更長期的使用需求。

政策方面，日本中央與地方政府近年持續推動氫能基礎建設布局，包括加氫站擴建、補助方案與示範營運計畫，正為氫能商用車創造更成熟的發展環境。Isuzu 指出，將藉由此次合作擴大氫能商用車產品選項，把日本在燃料電池技術上的優勢轉化為實際市場應用；Toyota 則重申，氫能仍是其能源轉型戰略的重要支柱，未來將持續與跨產業夥伴合作，加速氫能在生產、運輸、儲存與使用各環節的普及。

隨著全球商用車產業面臨減碳壓力升高，氫燃料電池正逐漸成為重載與高使用率運輸工具的重要解決方案，Toyota 與 Isuzu 此次聯手，不僅瞄準日本本土物流市場，若推行順利，也有機會在亞洲乃至全球商用氫能卡車市場佔有一席之地。

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關鍵字：TOYOTAISUZU氫燃料電池卡車氫氣貨車商用車新車

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