奧迪「新一代A5」7／16首演！大改款Q5、A6 e-tron電動車接力到來

▲奧迪釋出新A5 Avant官方預告，該車將在7／16全球首演。（圖／翻攝自Audi）

記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）即將在7／16發表新一代A5，原廠也釋出第1個官方預吿，另外還確定A6 e-tron電動車將在7月下旬推出，將有Sportback斜背與Avant旅行車車型，同時新一代Q5休旅也會在今年秋季亮相。

新一代A5將搭載MLB平台，外觀將有更肌肉的車身線條與新造型的LED頭燈，同時更性能的S5 Sportback與RS5 Avant也不會缺席。奧迪總裁Gernot Dollner也提到，新一代A5象徵品牌新世代內燃機，將有更多電動化。意味著新A5將有MHEV輕油電與PHEV插電式油電動力，其中後者將有純電續航超過100公里的表現，至於電動版則不會推出，僅會有A4 e-tron。

從原廠釋出的A5 Avant預告圖來看，A5 Avant將具有橫貫式尾燈，並採用OLED照明技術，同時更斜背的車頂線條與更大的擾流尾翼，也讓A5 Avant相較A4 Avant更有跑格。

▲新A5 Avant先前也被捕捉過間諜照，該車更具跑格，預料將有輕油電與PHEV插電式油電動力 。（圖／翻攝自Carscoops）



緊接著在A5 Avant之後，奧迪還會推出A6 e-tron與Q5休旅，其中A6 e-tron將是首款提供Sportback與Avant旅行車的奧迪電動車，將具有引人注目的設計與出色性能及續航里程。

至於第3代Q5休旅車則會在今年秋季上市，提供燃油動力與部分電動化動力。奧迪計劃在明年之前推出多達20款車型，其中電動車就佔了10款。

▲第3代大改款Q5也確定在今年秋季上市，圖為間諜照。（圖／翻攝自Carscoops）