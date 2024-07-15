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Skoda「首款電動車」台灣售價194.8萬起？保發中心3車型資料露餡

▲Skoda台灣「首款電動休旅Enyaq iV」雙版本實車亮相！預告2024年上市開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲即將在台灣上市的Skoda Enyaq電動車，近日在保發中心汽車重置價格曝光資料。（圖／記者徐煜展攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

即將在台灣上市的Skoda首款電動車Enyaq售價提前曝光？近日財團法人保險事業發展中心（以下簡稱保發中心）的車輛重置價格資料中，赫然出現Skoda Enyaq的資料，並共有3款車型，其中還包括最強悍的RS版本。

從保發中心的資料中，可看到分別有Enyaq 80（204匹）、Enyaq 80X（265匹）與Enyaq Coupe RS（299匹），重置價格分別為194.8萬、204.8萬與214.8萬，似乎也預告Enyaq入手價很可能就自194.8萬起。

▲Skoda Enyaq重置售價。（圖／翻攝自保發中心）

▲Skoda Enyaq重置售價曝光，共有3車型，重置售價分別為194.8萬、204.8萬與214.8萬。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）

值得一提的是，資料中的80應代表電池容量大小，搭載80kWh，而X則是雙馬達全驅車型，至於Enyaq Coupe RS則搭載82kWh電池，具有0.234Cd超低風阻係數，並具有RS空力套件、運動化桶椅等。

Skoda Enyaq搭載MEB平台，車格介於Karoq與Kodiaq之間，具有封閉式水箱護罩、Crystal水晶LED頭燈，車內則採5.3吋數位儀表、13吋中控螢幕，並可在直流快充下於38分鐘完成10-80%充電。從先前的能源局耗能資料顯示，Enyaq 80X具有NEDC 529公里續航力，預計很快就會上市。

▲Skoda台灣「首款電動休旅Enyaq iV」雙版本實車亮相！預告2024年上市開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲Skoda台灣「首款電動休旅Enyaq iV」雙版本實車亮相！預告2024年上市開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲Skoda台灣「首款電動休旅Enyaq iV」雙版本實車亮相！預告2024年上市開賣。（圖／記者張慶輝攝）

▲Enyaq預計近期就會在台上市。

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關鍵字：汽車電動Skoda斯柯達Enyaq保發中心售價重置價格車型RS續航馬達

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