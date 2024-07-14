福斯電動車大軍「今年將登陸台灣」！保時捷＆Volvo也有新車來襲

▲沉寂已久的Volkswagen、Skoda，今年也積極搶進電車市場。（圖／翻攝自DDCAR官網）

圖、文／CTWANT

國產平價電車崛起，Luxgen n7、MG MG4表現亮眼，不過仍以電車大廠Tesla以7,888輛掛牌數坐穩冠軍寶座，搶下台灣電動車市場43.3%佔有率；BMW憑藉iX、i4打進電動車市場以後，接著陸續引進iX1、i5與iX2也都深獲好評，上半年度品牌拿下3,193掛牌數，占據電車排行榜第三名、豪華品牌第一名。

除了亞洲車廠推出電動車搶市，歐洲車廠也不甘示弱，不斷在台導入純電車款。

Volkswagen ID.4/ ID.5

上市時程：Q3

預估售價：

ID.4／140～170萬元

ID.5／ 210～230萬元

台灣福斯確定導入純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5，以及2車款的性能車型GTX。福斯內部人士也向本刊記者透露，ID.4、ID.5將在第3季正式發表，並且在今年底前交車。

純電休旅ID.4及純電跑旅ID.5採用MEB平台，搭載量身訂製的APP550全新電能驅動系統。ID.4 Pro使用後驅馬達，輸出功率達286ps；ID.5 GTX採用四輪驅動及雙馬達配置，總輸出功率達250kW，可爆發最大340ps的馬力。

根據國外WLTC測試，ID.4 Pro和ID.5 GTX最高續航里程分別達到550、533公里，而ID.5 GTX同時具備最大175kW快速充電能力。

值得一提的是，Volkswagen近年積極攜手電影產業，去年ID.4曾加入漫威電影「蟻人」電影續集《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，且與擁有超過330億點閱率的知名動畫系列《瓢蟲少女》合作電影版《不可思議：瓢蟲女爵和黑貓諾爾大電影》，量身訂做融入電影世界的ID.4、電動Beetle概念車等ID.系列車款。

今年春天也與「哥吉拉」合作《哥吉拉與金剛：新帝國》，再度加入具備強勁性能且是最受消費者喜愛的電動車款 ID.4。看得出品牌對於旗下電動車款的重視，也期待在國內的上市。

Skoda Enyaq

上市時程：Q4

預估售價：130～150萬元

Enyaq iV是品牌首款純電SUV，採用集團最新Modular Electric Drive Matrix（MEB）純電模組化底盤平台。在台亮相的Skoda Enyaq iV 80x，具有最高524公里WLTP續航里程表現，並配置82kWh容量的鋰離子電池組及前、後雙馬達四輪驅動，最大動力為266ps；Enyaq Coupe RS iV同樣搭載82kWh鋰離子電池組以及前、後雙馬達設定，可輸出最大299ps及帶來517公里WLTP續航表現。

根據本刊記者詢問內部人士得知，Enyaq將於今年第4季上市。不過是否能在今年底順利交車？內部人士則表示，「交車要看認證是否如期完成。」

▲Enyaq確定於今年第4季上市，力拼在今年底順利交車。（圖／Skoda提供）

VWCV ID. Buzz

上市時程：年底

預估售價：250～270萬元

福斯商旅最可愛的電動車即將登台！目前預計導入5人座雙排座椅設定的ID.Buzz短軸版。另外，福斯商旅曾預告未來在台販售的所有車系，包含燃油車與電動車都會有7座車型可選，也就是說，現階段主要在美國販售的ID.Buzz長軸版，未來也能在台灣買到。

不僅如此，福斯商旅原廠在年度產品計畫說明會上宣布，將引進性能更強勁、造型更帥氣的ID.Buzz GTX，採用前後各一具馬達、四輪驅動的配置，並有標準軸距以及長軸車型的選項，成為福斯商旅品牌有史以來性能風格最強烈的廂旅車型。

▲福斯商旅ID. Buzz的可愛外型，引起許多消費者的關注。（圖／福斯商旅提供）

Volvo EX90

上市時程：Q4

預估售價：250～280萬元

Volvo於2022年11月首度發表的純電旗艦休旅 EX90車系，新車原預計在 2023年第四季開始少量生產，並於2024年開始販售，不過受到車輛LiDAR軟體開發的影響延後上市。直到近期，Volvo宣布美規EX90於美國南卡羅來納州的工廠正式生產下線，首批美國市場客戶的新車預計將在下半年開始交付。

至於國內市場部分，Volvo國際富豪汽車年初透過官方新聞稿，宣布將導入全新純電休旅EX90車系，有望在2024年底前引進。

根據美規數據顯示，Volvo EX90提供雙動力及各4等級車型設定，其中雙馬達標準版車型售價約新台幣240萬元起至255萬元；雙馬達高性能版售價則為新台幣約255.5萬元起至270.6萬元。

在動力配置設定上，美規EX90車系搭載111kWh容量電池，支援最高250kW充電功率，雙馬達標準版車型擁有402hp最大馬力和 78.4kgm扭力輸出；EX90 雙馬達高性能版則進一步提升至509hp最大馬力和92.7kgm扭力輸出。

Volvo EX30

上市時程：Q4

預估售價：130萬元～160萬元

除了EX90，Volvo在2023年6月發表新款電動休旅EX30，提供單馬達後驅與雙馬達四驅2種動力規格。

據了解，動力部分單馬達車型搭載54kWh容量鋰電池組，採後輪驅動設定，擁有272匹馬力與35kgm扭力，續航里程達422公里；雙馬達車型搭載69kWh容量鋰電池組，採四輪驅動設定，擁有426匹馬力與55.4公斤kgm，續航里程更可達480公里，充電方面支援153kW DC快充，僅需26分鐘就能從10%充至80%。

▲Volvo EX30是品牌旗下碳足跡最低的車款。（圖／Volvo提供）

Porsche Macan EV

上市時程：最快Q3

預售價格：373萬元、541萬元

Porsche Macan EV是繼Taycan後的第二款電動車，也是品牌首款純電休旅車，具有Macan 4、Macan Turbo雙車型，台灣售價分別為373萬元及541萬元起。

Macan在問世十年後，迎來以純電動力驅動的第二代車型，最大馬力達630hp搭配快充功率最高270 kW的高性能充電效率，只要21分鐘就能將電池從10%充至80%；同時，Macan 4的WLTP續航里程達613 km，Macan Turbo則為591 km。

▲Porsche Macan EV是繼Taycan後的第二款電動車，也是品牌首款純電休旅車。（圖／翻攝自保時捷官網）

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