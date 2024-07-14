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TOYOTA「GR86後驅跑車」升級版日本上市！新增限量200台特仕車

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota GAZOO Racing（TGR） 7/12在日本市場推出升級版本的 GR86，編成分別是 RC、SZ 及 RZ，除 RC 僅有 6 速手排變速箱外，RZ 及 SZ 均可選擇 6 速手排變速箱或 6 速手自排變速箱，車系建議售價為 2,936,000~3,616,000 日圓起 (約合新台幣 60.5~74.5 萬元起)。本次還新增 RZ Ridge Green Limited 特仕車，建議售價為 3,897,000 日圓起 (約合新台幣 80.3 萬元起)。

▲Toyota GAZOO Racing（TGR） 7/12 在日本市場推出升級版本的 GR86，也同步發表 RZ Ridge Green Limited 特仕車。

升級版本的 GR86 更動的項目，以提高轉向與極限操控性能為主，因此調整了避震器阻尼及 EPS 電動輔助轉向系統的控制特性，原廠宣稱可提升路感及轉向反應，另外也在 6 速手排車型調整了節氣門特性，使加速反應更為直接，而 6 速手自排車型則提升了引擎容許的最高轉速範圍，使扭力輸出範圍更為寬廣。此外，升級版 GR86 也標準配備了胎壓警示系統及日行燈。

▲升級版本的 GR86 以提高轉向與極限操控性能為主要更動項目。

而本次新增的 RZ Ridge Green Limited 特仕車僅限量生產 200 輛，Toyota GAZOO Racing 將在 7 月 28 日前舉辦購車資格抽籤，並於全日本境內的 GR Garage 專屬展示中心販售。RZ Ridge Green Limited 特仕車採用專屬的 Rigde Green 綠色車身塗裝，搭配 215/40R18 輪胎及18 x 7.5J 青銅色烤漆鋁合金輪圈，也擁有 Brembo 通風碟煞車系統及 Sachs (ZF) 避震器，車內則採用黑色與棕色混搭座椅，門板加入 Ridge Green Limited 刺繡字樣提升質感。

▲RZ Ridge Green Limited 特仕車足踏 215/40R18 輪胎及18 x 7.5J 青銅色烤漆鋁合金輪圈，也擁有 Brembo 通風碟煞車系統及 Sachs (ZF) 避震器。

▲Ridge Green Limited 特仕車運用黑色與棕色為內裝主題。 Ridge Green Limited 特仕車的座椅採用黑色與棕色搭配。 Ridge Green Limited 特仕車在門板加入 Ridge Green Limited 刺繡字樣提升質感。

現行 Toyota GR86 車系是在 2021 年 4 月亮相，國內市場於 2022 年 8 月導入，目前總代理和泰汽車引進販售的編成與建議售價分別是 6MT (新台幣 167 萬元起)、6MT Brembo (新台幣 172 萬元起)、6AT (新台幣 168 萬元起) 及 6AT Brembo (新台幣 173 萬元起)。

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關鍵字：小七車觀點TOYOTA86跑車汽車新車升級新年式

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