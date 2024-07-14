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「TOYOTA全新引擎」上路曝光測試！1.5、2.0升渦輪即將量產

▲TOYOTA於官方頻道透露新引擎開發。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於官方頻道透露新引擎開發。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

認為電動車並未是未來唯一解藥的TOYOTA，仍持續推動開發燃油引擎，日前才剛宣布由TOYOTA、Subaru、Mazda三方聯手開發新引擎，近來在TOYOTA的官方頻道中，就出現1款神秘的測試車，或許就在暗示曾提過的1.5升、2.0升渦輪引擎，即將在近期內量產！

▲TOYOTA於官方頻道透露新引擎開發。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA對於新引擎測試相當保密，車款、車內布置都經過馬賽克處理。

TOYOTA、Subaru、Mazda三方聯手開發燃油引擎，日前TOYOTA展示過的1.5升、2.0升的直4引擎原型，表示在新技術下將具有更好的熱效率及馬力輸出，而如今神秘兮兮的測試車，或許就在測試提過的全新引擎，而在測試的過程中，可得知引擎的聲浪、動力相當飽滿，讓人期待後續的實際量產。

▲TOYOTA於官方頻道透露新引擎開發。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA曾展示過全新的1.5升、2.0升渦輪，具備更好的熱效率與體積優化表現。

事實上，TOYOTA全新的1.5升、2.0升渦輪備受關注，其中1.5升渦輪熱效率比2.5升自然進氣提高30%，體積減少20%，能帶來更省油的節能表現。

至於2.0升渦輪體積比2.4升減少10%，更利於車體重心發揮，且這具2.0升渦輪潛力頗高，將能榨出600匹馬力。

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