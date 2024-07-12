Genesis「首款性能電動車」確定上市日程！運動外型、將具640匹

▲Genesis確認首款性能電動車GV60 Magma將在明年秋季上市，預料將具有與IONIQ 5 N相近的640匹輸出，圖為GV60 Magma Concept。（圖／翻攝自Genesis，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Genesis已確認性能子品牌Magma首款性能電動車GV60 Magma將在明年秋季上市，Magma將成為賓士AMG、BMWＭ的競爭對手，預計南韓將率先推出，並在明年底於歐洲開賣。

▲GV60 Magma有著更強的制動系統、後擾流、新輪圈樣式，相較一般GV60更有侵略感。



在今年3月宣布成立Magma性能子品牌後，Genesis也趁古德伍德速度節上展演GV60 Magma Concept、G80 EV Magma Concept、GV80 Coupe Concept與G70 Track Taxi Nordschleife紐柏林賽道計程車等，顯示其已準備好相關產品陣容。

▲Genesis也趁古德伍德速度節展演Magma陣容，其中也包括G70 Track Taxi Nordschleife紐柏林賽道計程車。



Genesis並未對首款新車GV60 Magma透露太多，僅表示將搭載改良的電池與電動技術，並具有獨特的懸吊設定。外觀與一般GV60相比，則增添後擾流、後下擴散器、輪拱通風孔，並換上效果更強的制動系統與5幅雙肋輪圈，視覺上也會更具有侵略性。

電動動力上，預料輸出將與IONIQ 5 N相近，採雙馬達全輪驅動達到640匹之譜，其他細節還需等待一段時間公布。

▲Genesis Magma性能子品牌瞄準競爭對手BMW M、賓士AMG。