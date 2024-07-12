KIA「新電動MPV」PV5量產測試！3版本、可切換車身明年上市

▲KIA PV5在德國進行測試，這款中型電動MPV將在明年上市。（圖／翻攝自Carscoops）

記者林鼎智／綜合報導

除了EV6、EV9等陣容外，KIA（起亞）「新電動MPV」PV5也即將在明年上市，這款電動MPV近日在德國測試被捕，將採中型MPV尺碼、方正外型，並具有可切換車身、單一底盤對應不同設定的優勢，預計將有基本型、Van、高頂與低底盤駕駛等選擇。

▲KIA規劃電動MPV將有PV1、PV5與PV7車型，在PBV平台下可切換不同車身。（圖／翻攝自KIA）



KIA規劃電動MPV將推出PV1、PV5、PV7三款車型，皆採用PBV平台打造，可透過混合電磁與機械耦合更換後方車艙，實現切換不同車身的便利性。而率先量產的PV5預定在明年上市，將提供基本貨車、高頂貨車、低底盤駕駛等版本。

▲從間諜照來看，量產版（下圖）維持方正外型，但與概念車（上圖）不同，採傳統後視鏡，並預計有基本貨車、高頂貨車、低底盤駕駛等選擇。（翻攝自KIA、Carscoops）



從間諜照來看，量產版的PV5具有方正外型，但與概念車不同的是仍維持傳統後視鏡，車身也有防刮塑料護板，尺碼與福斯ID.Buzz及Hyundai Staria相近。至於動力上，KIA電動MPV陣容都會搭載e-CCPM（Electric Complete Chassis Platform Module)）架構，不過目前原廠尚未公布電動馬達輸出、以及電池容量大小。

KIA新電動MPV都將由南韓新工廠生產，後者年產能可達15萬輛。KIA還與Uber簽訂合作備忘錄，搶先卡位之後的計程車市場。