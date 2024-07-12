603匹！賓士「AMG GT63 Pro」亮相　強化賽道性能、標配後輪轉向

▲影片來源：Mercedes-Benz



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）在古德伍德速度節推出AMG GT63 Pro 4Matic+，這款性能轎跑更著重在運動性能，不僅比一般GT63有更強悍的馬力，在空氣力學、散熱系統上也更優化，以應付長時間在賽道上的性能操控。

▲賓士推出AMG GT63 Pro，該車不但比GT63馬力提升，更強調賽道運動表現，在空力、冷卻與煞車系統上都更優化。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

新AMG GT63 Pro同樣搭載4.0升V8雙渦輪引擎、9速自排，但馬力來到603匹／86.7公斤米扭力，比GT63再提升了26匹／5.1公斤米扭力，靜止加速破百僅需3.1秒，極速可達317km／h。

▲AMG GT63 Pro同樣採4.0升V8雙渦輪引擎、9速自排，馬力來到603匹／86.7公斤米扭力，比GT63再提升26匹／5.1公斤米扭力。



新AMG GT63 Pro也換上更大的進氣口、更侵略的前保桿與碳纖維擾流，並具有主動AirPanel空力控制系統，可減少前軸上升力超過29.9公斤；車尾也有固定式碳纖維尾翼、後下擴散器，搭配21吋鍛造輪圈（配胎為米其林Pilot Sport 5，可選配Pilot Sport Cup 2 R輪胎），煞車系統則採前6後4活塞卡鉗，標配碳纖維陶瓷煞車，也是AMG現行款車型最大的碳纖維陶瓷碟盤（419mm）。

▲AMG GT63 Pro也加大進氣壩、並增添2具散熱器，另外在分動箱與前後差速器也有設置散熱器，確保4驅系統在長時間賽道上的性能。



在優化散熱下，AMG GT63 Pro也在前輪拱處增添2具散熱器，並在分動箱設有主動式冷卻系統、前後差速器上方設有散熱器，確保4輪驅動系統激烈操駕下的效能，另外原廠還重新調整車身底版與煞車蓋板，優化冷卻效果避免煞車過熱。

新AMG GT63 Pro也標配後輪轉向系統、AMG Performance桶椅、超細纖維包覆運動方向盤等，其他則還有12.3吋數位儀表、11.9吋MBUX影音系統，預計明年就會在美國開賣，目前尚未公布售價。

▲AMG GT63 Pro也標配後輪轉向系統、AMG Performance桶椅、超細纖維包覆運動方向盤等。