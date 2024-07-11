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382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲德國歐馬引進全新Sunlight自走式露營車，3款式開出382萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

德國歐馬今（11）日於台中據點展出全新Sunlight自走式露營車，共導入3種款式，並開出382萬起的建議售價，目前已經在相關單位進行認證，預計數月後就能正式掛牌上路；而且為了讓準車主或對露營車有興趣的戶外玩家，能夠以較低成本的方式親身體驗，德國歐馬子公司九歐旅行家也引進12輛Sunlight車款，提供簡單便利的露營車短租服務。

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲Sunlight是隸屬德國知名露營車製造商Erwin Hymer集團的品牌之一，德國歐馬也透露後續將會導入更多品牌。

Sunlight自走式露營車建議售價

Cliff 600（可睡2-3人）：382萬起
Cliff 600 RT（可睡4-5人）：408萬起
T67S：（可睡2-4人）：466萬起

相較於購買空車再改裝、或是承載式露營車，原裝自走式露營車除了有著優異的整體性與質感外，也能夠合法合規且安全的提供4人座位，並且這次導入的車型，都是持有一般自小客駕照就能駕駛，未來驗車也不需額外操心；另外針對客戶擔心的車輛停放與整備維護等問題，德國歐馬早在數年前就已經於台中推出Arrive & Go全包式解決方案，董事長羅達仁也在今日活動中提到，這項服務將會於近期推廣至台北，客戶只需告知出發與返回時間，車上的加水充電清潔保養都不用自己動手，不使用時愛車也能受到妥善的保管。

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲此次3款式皆選用飛雅特Ducato底盤打造，使車內有著更加寬敞舒適的空間表現。

此次德國歐馬所引進的3款Sunlight露營車，皆是選用Fiat飛雅特Ducato底盤進行打造，除了其2.2升柴油引擎能帶來140匹馬力、以及低轉時充沛的38.77公斤米扭力外，更重要的是其輪距相較其他品牌來得更寬，能有效創造出更加寬敞實用的起居空間，另外低重心也有助於行駛時的穩定性與安全性。

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲Cliff 600就已經有著相當完整且高質感的全車配備，選配後最多可提供3人過夜。

從最基礎的Cliff 600開始，就已經提供有完整的暖氣、冰箱廚具與衛浴設備，並在車尾處配置有197x150公分的雙人床，當然也可以將床組收起，騰出來的空間就可輕鬆載下單車或機車，如果有更多居住需求，也能透過選配套件於駕駛區增加1個床位；而Cliff 600 RT則是多了掀頂，能輕鬆再創造出2個床位，使全車最多可居住5人，透過伸縮梯就能輕鬆上樓，還能把頂棚帷幕拉開，零距離的融入大自然環境當中。

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲多了掀頂的Cliff 600 RT最多可睡5人，而且頂棚能完全零距離的融入大自然中。

至於最高價位的T67S，在更加寬敞的起居空間之下，使其擁有了更加便利舒適的「類乾濕分離」多功能浴廁，車後方也提供了200x80公分與190x80公分的床位（可選配將其變為210x159公分），另外在前方駕駛座上方也能再選用升降床，額外創造出197x110公分的床位，全車就能舒適的住進4人；更重要的是，在T67S的車尾下方有能輕鬆收納2台單車的大型儲物空間（限重150公斤），為戶外活動創造更多可能性。

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲382萬起！Sunlight自走式露營車導入台灣　3款式最多能睡5人。（圖／記者張慶輝攝）

▲T67S不僅是起居空間更寬敞，車尾下方還有獨立的收納空間，能為戶外活動帶來更多可能性。

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