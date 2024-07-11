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全台唯一、售價破億！Aston Martin「V12手排後驅跑車」登台亮相

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin全球限量110台、全台僅1輛的Valour實車亮相，該車售價在選配後突破1億元。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

慶祝品牌成立110周年推出的Aston Martin Valour，今（11）日正式在台亮相，這款手排5.2升V12雙渦輪跑車全球限量110台，台灣僅此1輛，據總代理永三汽車透露，該車加上選配後售價破億！

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Valour車尾採3出不鏽鋼尾管，尾燈採每側6盞LED燈片。

Aston Martin Valour外觀靈感源自1970年代的Vantage V8以及1980年的RHAM/1 ‘Muncher’ Le Mans 賽車，具有蚌式引擎蓋、雙NACA進氣口與大型馬蹄形進氣壩，車頭兩側也有碳纖維AirCurtain垂直氣簾，搭配Valour獨有的圓型LED頭燈，具有前衛侵略視覺。

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Valour具有蚌式引擎蓋、雙NACA進氣口與大型馬蹄形進氣壩，搭配圓形LED頭燈相當前衛。

尾燈部分則呼應品牌旗艦超跑Valkyrie，每側6盞LED燈片並以實心鋁製材質加工飾條，車尾還有3出不鏽鋼排氣管，管壁厚度小於1mm，較傳統材質減輕7公斤，並能傳遞V12的高亢聲浪。

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲尾燈每側6盞LED燈片結合實心鋁製材質加工飾條，加上曲線張狂地後擾流、碳纖維後下擴散器，戰鬥感十足。

Valour搭載21吋輕量化鍛造輪圈、米其林Pilot Sport S 5輪胎（前275/35 R21、後325/30 R21），並標配CCB陶瓷碳纖維煞車，採前6活塞卡鉗x410mm碟盤、後4活塞卡鉗x360mm碟盤，懸吊部分則具有特製自適應阻尼、防傾桿，另外也透過前後強化底版、後避震塔／油箱強化桿來提升剛性。

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲車內具有限量110台的銘牌，車主選用胡桃木排檔頭，輪圈則採21吋輕量化鍛造輪圈。

動力上，Valour也是Aston Martin首次將5.2升V12雙渦輪引擎與6速手排變速箱結合，採前置後驅設定，具有最大馬力715匹／76.8公斤米扭力。車內的手排排檔頭還可選擇鈦合金、鋁合金、碳纖維或胡桃木等材質，並提供Sport、Sport+與Track三種駕駛模式。

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Valour也是Aston Martin首次將5.2升V12雙渦輪引擎與6速手排變速箱結合，採前置後驅設定，具有最大馬力715匹／76.8公斤米扭力。

此次展出全台唯一一輛的Valour也選配 Cumberland Grey車漆、Pearl Bronze車身中央單飾條、輕量化碳纖維跑車座椅飾與頂級蘇格蘭羊毛格紋布等，皆由 Q by Aston Martin 特殊訂製部門的設計師與專家們獨家打造。

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Valour。（圖／記者林鼎智攝）

▲這輛名花有主的Valour車主選配Cumberland Grey車漆、Pearl Bronze車身中央單飾條、輕量化碳纖維跑車座椅飾與頂級蘇格蘭羊毛格紋布等。

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關鍵字：汽車手排後驅Aston Martin永三Valour前置限量跑車超跑碳纖維英國

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