Hyundai「最入門小休旅」推暗夜騎士版！黑化扮相折新台幣31萬起

▲影片來源：Hyundai

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）「最入門休旅」Exter在印度上市1年後，近日更推出Exter Knight Edition「騎士版」，具有黑化內、外觀扮相，售價自83.8-104.3萬盧比，折合新台幣約31-38.7萬左右。

▲Exter Knight Edition進行內外觀黑化處理，該車也以頂規SX車型為基礎，配備6氣囊、天窗、8吋中控螢幕、倒車鏡頭、手機無線充電板等。



這款特仕版Exter透過全黑化處理，包括黑色輪圈、銘牌等，並在前保桿、尾門處以紅色飾版搭配，煞車卡鉗也採紅色處理。車內則以類似的黑紅搭配為主，透過紅色縫線、儀表台飾板與黑色內裝，降低車內塑料感。

▲Exter Knight Edition車內也以黑紅色調為主。



Exter Knight Edition以頂規SX車型為基礎，具有LED頭燈、8吋中控螢幕、倒車鏡頭、手機無線充電板、6氣囊與天窗等。動力部分則採1.2升自然進氣引擎，提供5速手排或5速自排變速箱，具有83匹／11.6公斤米扭力。

▲動力採1.2升自然進氣引擎，提供5速手排或5速自排變速箱，具有83匹／11.6公斤米扭力。