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首度操刀電動Smart　Brabus推出「Smart #1升級套件」帥度翻倍！

▲Brabus推出Smart #1套件。（圖／翻攝自Brabus）

▲Brabus推出Smart #1套件，這也是Brabus首次操刀Smart電動車，讓這款小電動休旅更加帥氣。（圖／翻攝自Brabus）

記者林鼎智／綜合報導

Smart與Brabus為首款電動車Smart #1推出升級套件，包括一系列內外觀、底盤升級，讓這款電動小休旅也有一貫的Brabus侵略風格，目前該套件已在Brabus官網開賣，可預料後續包括Smart #3電動轎跑 、#5電動休旅也會有相關升級。

首先在外觀上，Brabus為Smart #1採用高級聚氨酯材質的空力套件，換上更突出的下擾流、進氣壩，車尾則有大型尾翼與後下擴散器，Brabus更表示該套件具有實質空力效果。

▲Brabus推出Smart #1套件。（圖／翻攝自Brabus）

▲Brabus推出Smart #1套件。（圖／翻攝自Brabus）

▲Brabus推出Smart #1套件。（圖／翻攝自Brabus）

▲Brabus推出Smart #1套件。（圖／翻攝自Brabus）

▲該空力套件採高級聚氨酯材質，並聲稱具有實質下壓力效果，套件處也都有Brabus銘牌。

輪圈則升級19吋Monoblock Z輪圈，與原廠規格相同，另外也提供21吋10幅式輪圈選擇，另外也換上短彈簧，使Smart #1的車身高度又降了35mm，視覺又更討喜。車內則換上可發光的Brabus車側踏板、鋁合金踏板組，同時車內腳踏墊、後行李廂墊也採絨毛、紅色滾邊縫線，與Smart #1的內裝相當搭配。

▲Brabus推出Smart #1套件。（圖／翻攝自Brabus）

▲Brabus推出Smart #1套件。（圖／翻攝自Brabus）

▲Brabus推出Smart #1套件。（圖／翻攝自Brabus）

▲Brabus推出Smart #1套件。（圖／翻攝自Brabus）

▲車內則有可發光車門踏板、鋁合金踏板組與絨毛腳踏墊，與Smart #1的內裝搭配。

動力方面則維持不變，Smart #1原廠就採雙馬達全驅、66kWh鋰電池，具有422匹／55.4公斤米扭力，0-100km／h加速僅需3.9秒，WLTP續航力達400公里。

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關鍵字：汽車電動休旅Smart#1Brabus升級改裝套件空力德國馬達續航

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